Geçmişten Günümüze Bırakılan Eser: Kıl Çadır

Türk tarihinin en eskisine dayanan ve geçmişten bu zamana kadar ilerleyiş gösteren kıl çadır, yörük çadırı olarak bilinmektedir. Kıl çadırları yazları sıcak ve kış aylarında ise soğuk havayı geçirmemesi nedeniyle birçok kişinin tercihi olmuştur. Kıl çadırları birçok yerde satışı yapılmaktadır ancak satışı yapılan yerlerde güvenilir ve aynı zaman da ekonomik olarak fiyatına bakmakta yarar vardır. En kaliteli dokumasıyla birçok yerlerde adından sıkça söz ettirmiş olan eski dönemlerden şimdiye kadar uzanan yörük çadırı birçok yerde uçuk rakamlara satışı yapılmaktadır.

Son zamanlardaki kıl çadır, yeni tasarımları ile görsel anlamda harika bir manzara meydana getirirken gereği görüldüğünde lüks ve gösterişli olup, gerektiğinde de otantik bir biçime sahip olan kaliteli bir yapıya sahip işlemedir. Bu hoş ve ihtişamlı gösterişi yüzünden dizi setlerinde ve filmlerde de sık sık göz önüne gelmiştir. Otantik gösterişi ve tarihi görünümü sayesinde Osmanlı ve Selçuklu filmlerinde de yer bulmasına sebep olmaktadır. Kılçadırın gösterişinin yanı sıra konfor açısından önemi oldukça fazladır. O sebeple bu çadırları üretimi yapan firmaları seçerken dikkatli olmak şarttır.

Türkiye'nin, en önde gelen ve kaliteli ithalatını gerçekleştiren hem hazırlanışı hem de görünüşü açısından marka değer olarak tasarlanmış olan www.otantikkilcadir.com bu sektörde en önde gelen ve işini doğru dürüst yapan nadir firmalardandır. Müşterilerinin beğenisiyle yörük çadırı imalatını gerçekleştirerek geçmişte yaşadığımız kültürü bu güne taşımayı sürdürmektedir. Bunun yanında ise kalitesini hiç bozmadan kıl çadır imalatını devam ettiriyor.

Otantik kıl çadır firması da üç kuşaktır bu geleneği sürdürmektedir. Kıl çadırlar restaurant, sosyal tesis, düğün salonu gibi çok amaçlı bölgelerde oldukça yaygın olarak kullanılan bir dokuma harikası işlemedir.