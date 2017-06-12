Herşeyin Bir Arada Olduğu Seapearl Ataköy

Aradığınız her ayrıntıyı bulacağınız SeaPearl Ataköy’de, Dünyanın en iyi markalarıyla dekore edilen yaşam alanlarının her odası, kesintisiz ve muhteşem Marmara Denizi manzaralı, ahşap zeminli, doğal çimli ve geniş teraslı kat bahçelerine açılmaktadır. Projede ayrıca, Osmanlı ile Fransız saray mimarisinden esinlenerek tasarlanan, barok tarzı büyüleyici bir peyzaj alanı bulunuyor. Avrupa’nın botanik bahçeleri gibi zengin doğal çeşitliliği, doğal dokuya uyumlu biyolojik göleti ve İnci Adası ile birlikte, SeaPearl Ataköy’ün saraylara layık güzelliğini gözler önüne seriyor.

Büyük çoğunluğu satılan ve sadece 100 ünite için geçerli olan avantajlı ödeme planları ile Temmuz 2017’de bu ayrıcalıklarla dolu yeni yaşama başlayabilirsiniz. SeaPearl Ataköy projesi alanında uzman olan ve bugüne kadar birçok projeye imza atmış olan Kuzu Grup farkı ile sizlere sunuluyor.