Temizlenmeyen Koltuklara Artık Son ..

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Soru 1 : Koltuk yıkama süresi ne kadardır?



Cevap : Bir koltuk talımı minderli veya mindersiz olmasına bağlı olarak yaklaşık 30 dakika ile 50 dakika arasında değişen bir sürede temizlik garantisi ile bitmiş olur.



İstanbul koltuk yıkama Soru 2: Koltuklar nasıl yakınar ve hangi süreç izlenir?



Cevap : Koltukların kumaş hassasiyeti dikkate alınarak uygulama seçilir.Kumaşda herhangi bir sorun yok kolaylıkla ulasabılırsiniz.