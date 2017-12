Baby Face Beauty ile Hızla Gençleşin!

Baby face beauty lasemd uygulaması, isminden de anlaşıldığı gibi lazer sistemlerinin lasemd adı verilen ampüller ile bir araya geldiği en yeni CDS’dir. Bu uygulama sayesinde bahsedilen ampüllerin cilde yedirilmesi ve emiliminin sağlanması için tercih edilen baby face beauty, hem gençleşme hem de ciltte iyileşme sağlamaktadır. CDS Nedir? Kozmesötik salım sistemi anlamına gelen CDS; bir kozmesötik bileşiği lazer yarası sayesinde, cildin en alt katmanlarına kadar ulaşmasını sağlayan ve son derece etkili sonuçlar elde edilen bir yöntemdir. Bu uygulama sayesinde, işlemde kullanılan ampüller cildin en alt katmanlarına kadar ulaştırılı ve dolayısı ile istenilen etkili sonuçlar kısa sürede kendini gösterir. Baby Face Beauty nasıl uygulanır? Baby face beauty Lasemd lazer teknolojisi sayesinde cildin sorunlu alanlarına belirli atışlar yaparak gerçekleştirilmektedir. Uygulama acısız ve ağrısız olduğundan herhangi bir anesteziye gerek duyulmamaktadır. Son derece konforlu ve güvenle yapılan bu uyguama toplamda 4 ya da 6 dakika kadar sürmektedir. Baby Face Beauty hangi ciltlere uygulanabilir? Baby Face Beauty ile cilt bakım uygulaması için herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Kadın ya da erkek, açık renk ten ya da koyu renk ten fark etmeksizin herkes güvenle bu mucizevi işlemden yararlanabilmektedir. Baby Face Beauty Yaptıranlar nelere dikkat etmelidir? Baby Face Beauty Yaptıranlar uygulama öncesinde ya da sonrasında herhangi bir özel durum ile karşılaşmamaktadır. Uygulama kısa sürede tamamlandığından ve kısa süreli olan hafifi kızarıklıklar dışında bir yan etkisi olmadığından dolayı, günlük yaşam ve aktivitelerinizden ödün vermenizi gerektirmez. Uygulama için herhangi bir sınırlama var mı? Baby Face Beauty Yaptıranlar bilir ki bu uygulama için kşilerde herhangi bir gerekçe aranmamaktadır. Her yaştan ve her cilt tipine sahip kişiler bu uygulamadan güvenle faydalanabilmektedir. Hatta leke problemleri olan küçük yaşlardaki kişilerde çok daha etkili olacağından hiç beklenmeden uygulanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra hamilelik sürecinde ve lazer ışınlarına maruz kalınmaması önerilen herhangi bir cilt ya da alerji sorunu olan ya da cilt kanseri gibi özel durumlar yaşamış ya da yaşamakta olan kişilere bu tür etkili uygulamalar mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır. Baby face beauty ile kişiye özel uygulama! Baby face beauty uygulaması ile yara izleri, ciltte meydana gelen gevşemeler, boyun bölgesi esneklikleri gibi cilt tedavilerinde LASEMD ampüllerinin cilde yedirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamada kullanılan her bir onarım maddesi kişilere özel olarak belirlenmekte ve uygulama kişiye özel olacak şekilde uzmanlar tarafından güvenle uygulanmaktadır.