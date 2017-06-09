Cilt Bakımı Hakkında Bilinmeyenler!

Cilt bakımı her kadının günlük, haftalık ya da aylık rutininde bulunması gereken bir bakım türüdür. Cildi temizleme, ölü derilerden ve makyaj kalıntılarından temizlemek için yapılan cilt bakımı ayrıca hücre yenilenmesini ve kan dolaşımını hızlandırmada oldukça başarılı bir işlemdir.

Cilt bakımında hangi kırışıklık kremi ürünleri kullanılmalıdır?

Size en uygun cilt ürünleri için en önemli kural cilt tipinizi belirlemektir. Çeşitli cilt bakım merkezlerinde, bakım malzemeleri satan mağaza vb. yerlerde cilt analizi yaptırarak cilt tipinizi belirleyebilirsiniz.

Cilt bakım maskeleri

Cilt tipi seçildikten sonra, cilt tipine uygun bir cilt bakım maskesi uygulamak cildinizde ki hücreleri yenileyecek, canlandıracak ve onaracaktır.

Peelingler

Peelinglerin cildi ölü derilerden arındırma amacı ile kullanılır. Cilt tipine uygun bir peeling uygulamak ciltte ki ölü ve yararsız derileri yok eder, siyah nokta oluşumunu azaltır.

Nem maskeleri

Kuru cilde sahip olanlar için cildi nemlendirmek hücreleri beslemek amacı ile kullanılır. Cildin kaybettiği nemi​ geri sağlamak amacı ile kullanılır.

Nemlendirici kremler

Cilt bakımında vazgeçilmez adımdır. Cildi nemlendirmek hücrelerin genç kalmasına ve kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olur.

İyi bir cilt bakımı için, cilt analizi yaptırmayı unutmayın!