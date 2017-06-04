Kariyer Adam Dünya Pazarında Öne Çıkıyor

Eğitime yeni bir soluk getiren Kariyer Adam, sunduğu uzaktan eğitim programlarıyla birlikte Türkiye’nin en iyisi olarak ön plana çıkıyor. Kaliteli uzaktan eğitimin yanı sıra nitelikli bir hizmet anlayışı çerçevesinde aktif olarak öğrenim görmek isteyenlere kapılarını açıyor. Kurum, Türkiye’de gösterdiği başarıyı hem Avrupa hem de dünya çapına taşımayı hedef alarak çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın önde gelen uzaktan eğitim kurumları listesine adını altın harflerle yazdırmayı başaran kariyeradam listenin ilk sırasında olmak adına eğitim programlarını genişleterek ilerleme kaydediyor. Dünya klasmanında 13.sırada yer alıyor olması itibariyle basamakları hızlı tırmanıyor. Sunulan eğitim programlarının kişilere katkısı oldukça büyük olurken aynı zamanda bir o kadar da fark yaratıcı. Toplamda 14 farklı ülkede eğitim programı veriyor olması itibariyle pazardaki şirketlerle rekabet edilebilirlik düzeyini eritiyor.

Kariyeradam yorum yapanlar, kuruma övgüler yağdırırken aynı zamanda Avrupa’dan alınan ödül de eğitim kurumunun sahip olduğu kaliteyi gözler önüne seriyor. Avrupa’da uzaktan eğitim veren programlar sıralamasında 4.basamağa gelen şirket, yakaladığı çıkış sebebiyle ödüle layık görüldü.

http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/