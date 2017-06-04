İstihdam seferberliğine Kariyer Adam desteği

Günümüzde en büyük ekonomik sorun işsizlik. Gün geçmiyor ki işsizlik sorunu ile alakalı haberlerin çıkmaması işsizlik çift haneli rakamlara çıkması hükümetin işsizlik için büyük adımlar atarak tarihinin en büyük istihdam seferberliği başlatmasıyla gerçekleşti. Kariyeradam yorumlarından yola çıkacak olursa, Kariyer adam işsizlik sorununun kalifiyeli personel ile giderileceği bundan dolayı gerekli personellerin eğiterek personelleri daha verimli ve tecrübeli konuma getirmesi oldu.

Kariyer adam eğitimde çığır atacak yenilikleriyle işverenlerin birinci prensibi olan kalifiyeli personel ihtiyacına çözüm sağlamak ve bu doğrultuda işsizliğin önüne bir nebzede olsa geçmeyi önlediği bilinmektedir. Kariyer adam uzaktan sertifika programlarıylada kendi sınırlarını aşarak farklı illere çevrimiçi eğitimi götürerek hizmet vermektedir.

Ankara’nın vazgeçilmez istihdam ofisi olan kariyeradam kendi sınırları çok hızlı bir şekilde aşarak tüm Türkiye’ye kısa sürede yayılarak online eğitim ile iş tecrübesi, bilgi ve becerisi bulunmayan kişileri eğiterek istihdamlarının oluşması için büyük adımlar atmaktadır. Kariyer adam bu hizmetleri online http://www.tesvikprogrami.com/kariyeradam üzerinden detaylı bilgi sağlayarak gerçekleştirmektedir