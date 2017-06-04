Kariyer Adam ile Kariyerinize odaklanın Eğitimlerinizi kaçırmayın

Kariyer adam gün geçmiyor ki binlerce kişiye uzaktan eğitim sunarak tecrübe ve sertifika almalarına olanak sağlasın. Kariyer adam uzaktan eğitimiyle birçok kategoride eğitim vererek sektörünün parlayan yıldızı unvanını elinde bulunduruyor. Yaptığı eğitimler ile yüzde 97,3 ile Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak eğitimleri zirvede sunuyor. Çalışıyorsunuz ama ikinci bir eğitim alarak bilgilerinizi kayıt altına almak istiyorsanız kariyer adamın uzaktan eğitimlerini takip edebilir size en uygun kursa kayıt olabilirsiniz.

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