NE KADAR DA STRES ALTINDAYIZ ?

Günümüz dünyasında yoğun iş temposu altında ezilen çalışan kadınlar, ev işlerine boğulan ev hanımları, okul ve sosyal ortamın gerginliğine kapılmış genç kızlar hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşen birçok can sıkıcı olaylar, ruhlarımız bütün bu olanlar altında ezilirken bunalıma ve çağımızın hastalığı depresyona yakalanarak yenik düşmekteyiz. Birçoğumuz psikolojik danışmanlıkların yolunu tutarken, birçoğumuz da bunun farkında bile olmadan bu yükün altında ezilip gitmekteyiz. Birçoğumuzun da duyduğu ve okuduğu gibi, zihin dağıtacak başka odak noktaları psikolojilere çok iyi gelmektedir. Hatta eski zamanlarda ve günümüz de de bu tedavi yöntemi olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Bunlardan bayanlar için en uygun ve yatkın olan uğraşlardan birisi de örgü örmektir. Çalışan kadınlar, ev hanımları günün stresini evinde bir köşeye geçerek sıcak çayını yudumlarken bir yandan da kendisi ve yakınları için ördüğü hediyelik ve kullanımlık örgülerle yenmektedir.

KENDİ KENDİNİZİ TERAPİ EDİN Yoğun hayatınızın sizi bunalttığı kafanızı kurcalayan sorunlarınızın başa çıkılmaz hal aldığı zamanlarda alın elinize örgü şişlerini eşiniz için erkek örgü modelleri, çocuğunuz için bebek örgü modelleri, kendiniz için bayan örgü modelleri yapa bileceğiniz birçok seçenek mevcut. Günün stresini odak noktanızı değiştirerek atlatmaya çalışın psikolojik destek alırken bir yandan da sevdiklerinize hediyeler örerek bunun mutluluğunu yaşayın aynı zamanda da boş vakitlerinizi değerlendirirken aynı zaman da kafanızdan bir türlü çıkmayan sorunlarınızdan uzaklaşın. Günümüz dünyası teknolojiyle gelişen teknolojiyle birlikte bu konuda da sizlere büyük fırsat ve kolaylıklar sunmaktadır.Bir çok kadın gibi sizde zamanın da bir şeyler örmüş ve bu işi biliyorsanız, internet sitelerinde örnekler bula bilirsiniz örneğin www.orguisler.com adresini ziyaret ede bilirsiniz burada, onlarca örgü modelleri var günümüz motiflerinden tutun Anadolu motiflerine kadar bir çok seçenek mevcut www.orguisler.com adresinde erkek örgü modelleri, bayan örgü modelleri, bebek örgü modelleriyle bir çok seçeneği sizlere sunuyor. Sayfayı ziyaret ederek kendiniz için bir birinden farklı, renk renk seçip kendiniz ve yakınlarınız için bir sürü örnekler bula bilirsiniz. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Sağlıkla kalın.