Kadın Sağlığında Jinekolog Faktörü

Kadın hastalıkları doktoru olarak bilinen jinekologlar özellikle kadınların bu konuda oldukça hassas olmalarını ve herhangi bir sorunda mutlaka doktora başvurmaları gerektiğini sürekli dile getirmektedir. Kadın hastalıkları arasında en çok karşılaşılan vajinal akıntı ve mantar çoğu kadının korkulu rüyası haline gelmiştir. Bunun yanı sıra doğum öncesi ve sonrası doktor ile iletişimde olmak kadın hastalıkları konusunda kişinin bilinçli şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

İstenmeyen gebeliklerde ya da sonlandırılması gereken gebeliklerde kürtaj işlemi yapılmaktadır. İstanbul kürtaj işlemi konusunda daha gelişen bir şehir olduğu için ve başarılı doktorların sayısı oldukça fazla olduğundan kürtaj konusunda en çok tercih edilen şehirlerdendir. Kürtaj her kadının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bu süreç uzman doktor tarafından kontrol altında olmalıdır. Manevi olarak kürtaj yaptıracak olan kadının rahatsız olması dışında işlemin ekonomik olarak da bütçeyi sarsmaması ilk dikkat edilen noktadır.

Kürtaj fiyatları göz önünde bulundurulduğunda farklı fiyat aralıkları yer almaktadır. Fiyattan ziyade uzmanın başarılı olması ve bilinçli olması gerekmektedir. İşlem sonrasında jinekoloğun desteği oldukça önemlidir. Bu yüzden bilinçli doktorların tercih edilmesi gerekir.