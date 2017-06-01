İnşaat Projeleri ve Statik Projeler İçin Doğru Adres Sigma Mühendislik

İnşaat Projeleri Hakkında Temel Bilinmesi Gerekenler

Nitekim sizin de bugünlerde yeni bir ev, yeni bir işyeri ya da her ikisine de gereksiniminiz var ise, kendisine ait bir arsaya da sahip iseniz o zaman inşaat çalışmalarının başlamasının zamanı geliyordur.

Bu durumda ilk iş inşaat projeleri olarak değerlendirilebilir, zira proje olmadan inşaatın yapılabilmesi olası değildir ki, bu noktada da statik, mekanik uygulama projelerinin, ilgili mühendislere ve/veya mühendislik firmalarına hazırlatılması gerekir.

Statik Projeler Hakkında Temel Bilinmesi Gerekenler

Eğer sizin de yukarıda belirtilen nedenler dolayı bir statik proje gereksiniminiz var ise bir statik projede olması gerekenler şunlar:

· Proje

· Vaziyet Planı

· Temel Planı

· Teçhizatlı Temel Planı

· Toprak Perdesi ve Temel Detayları

· Düşey Taşıyıcı Aplikasyonu

· Kolon Detayları

· Perde Detayları

· Tavan Kalıp Planı

· Teçhizatlı Tavan Kalıp Planı

· Kiriş Detayları

· Nervür Detayları

· Merdiven Detayları

· Statik Hesap Raporu

· Kaba İnşaat Metrajı

Yukarıda belirtilen çalışmaları mutlaka bu alada mühendislik eğitimi alan, proje çizme yetkisi olan ilgili TMMOB’a bağlı odalardan İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı bu alanda gerekli olan SMM belgesine haiz olan bir inşaat mühendisi tarafından çizebiliyor. Aksi halde çizilen proje ne kadar iyi olursa olsun, inşaat mühendisi değil ve de bu alanda yetkilendirilmemiş ise o zaman hazırlanan projenin geçerliliği olmuyor.

İşte yukarıda verilen tüm bu bilgiler doğrultusunda alanında yetkinliğini kanıtlamış, alanında uzman kurum ve/veya kişiler ile görüşülmesi gerekiyor ki ülkemizde bu alanda harikalar yaratan kurumların başında Sigma Mühendislik geliyor. Firmanın http://sigmamuhendislik.com.tr/statik-proje sayfasına girdiğinizde de göreceğiniz üzere kurum bu alanda rüştünü ispatlamış durumda. İstanbul kentinin Beşiktaş semtinde yer alan firma hafta içi her gün sabah 9.00, akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz.