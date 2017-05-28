Haftalık Market Fırsatları

Haftalık olarak alışveriş yapan ya da alışveriş yapmak için bir liste oluşturan aile sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden de marketler ailelere özel haftalık kampanyalar oluşturmaktadırlar. Siz de bu fırsatlardan yararlanarak aylık aile bütçenizi kontrol altına almak isterseniz yapmanız gereken https://firsathaber.com/ adresini takip etmektir. Sitemizde en çok tercih edilen marketlere yönelik aktüel dergiler yayınlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Bim aktüel olmaktadır.

BİM mağazaları zaman geçtikçe daha sık şekilde tercih ediliyor. Özellikle ekonomik gıda ürünleri ve sık şekilde getirdiği elektronik cihazlar neticesinde günümüzün en çok alışveriş yapılan market zincirlerinden bir tanesi olmayı başardı. BİM' den sonra onu takip eden mağaza da ŞOK' tur. Sitemizi takip edenlere özel her hafta Şok aktüel dergileri de yayınlamaktayız.

Özellikle son 3 aydır uyguladığı satış politikası neticesinde herkesin tercih ettiği mağazalardan olmayı başaran ŞOK, koyduğu sebze reyonları ile ilgi odağı haline gelmiştir. Siz yine de bu iki marketi sevmiyorsanız sitemizde sizler için uygun fiyat seçenekleri ile dikkat çeken A101 aktüel ürünleri de yayınlanmaktadır.