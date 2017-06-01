Dekoratif Menteşe Almak Zevk İşidir

Dinlenmek, uzanmak veya oturmak için kullanılan oturma grupları, kitapları, dosyaları ve ortalıkta dolaşması istenmeyen diğer eşyaları saklamaya yarayan dolaplar, yemek saatlerinin olmazsa olmazı masa, sandalye takımı genel olarak bir evi oluşturan tüm eşyaları kapsamaktadır. Mobilyalar ilk alındığında sahip oldukları canlı görüntüyü bir süre sonra kaybetmekte, eskimektedir. Ancak firmalar bunun için gereken çözümleri hazırlamaktadır. Mobilya yedek parçaları olarak belirtebileceğimiz ürünler tekerlekli çekmece rayı, ahşap masa ayağı, yuvarlak başlı düz gönye vb ürünler şeklindedir.

Açık alanlar daima insanlara iyi gelen yerlerdir ve beş dakika da olsa balkona çıkmak, bahçede hava almak ve kısa bir yürüyüş yapmak rahatlatıcı bir aktivitedir. Ancak her zaman dışarıda bulunmak gibi bir imkâna sahip olamayanlar için evin belli bölümlerde dinlenme için uygun alanlar oluşturulabilir. Dekorasyon ile ilgili sayısız fikir balkonların küçük ya da büyük olmasını dert etmeye gerek olmadığını göstermektedir. İnternetten bakılacak fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere hayal dünyasını harekete geçirerek rengârenk, modern ya da vintage oturma kısımları, sehpalar ve mini dolaplar bir araya getirilebilir.

Firmaların kataloglarında evlerde yerini almayı bekleyen eşyalar çok yönlü de kullanılmaktadır. Küçük raflı ve kapaklı bir dolaba oturma odasının yanı sıra balkonda veya terasta yer verilebilir. Sandalye, masa, bitkilerle güzel bir görünüme kavuşan balkon bölmeleri yaz aylarında akşam saatlerinde keyif vermektedir. Eski mobilyaları değerlendirmek için bu tür alanlar uygundur. Atmak veya kırmak yerine boyanan, menteşeleri yenilenen, yüzeyi düzeltilen kapaklı ürünleri dekoratif nesneler ile süsleyerek ortam göz alıcı bir hale getirilebilir.

Kapakların rahatça açılıp kapanması için üretilen menteşelerin modellerine Eryildiz.net üzerinden erişilebilmektedir. 70 TL’ye kadar olan fiyat aralığı müşterilerimizin arzu ettiği menteşe modelini kendisine uygun bir ücret karşılığında satın almasına vesile olmaktadır. Pimapen kapı menteşeleri zahmetsiz montaj ve demontaj seçeneklerine sahiptir. Oval saten masa menteşe ise iki ahşap parçanın birbiri ile bağlantıda olması için tercih edilmektedir. Ortadan açılabilen mutfak masalarında bu modele rastlanmaktadır. Etiket fiyatı 2.40 TL’dir. Söz ettiğimiz modeller ve daha fazlası için Eryildiz.net müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.