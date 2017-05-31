Kombiler Düzenli Bakım Gerektirir

Kombiniz düzenli bakım işleminin gerçekleştirilmesi halinde yüksek faturalardan sizi kurtaracağı gibi ömrünün de uzun olmasını sağlayacaktır. Her şey de olduğu gibi özellikle de teknik aksamları yoğun olan kombiler daima bakım gerektiren eşyaların balında gelmektedir. Bozulan bir kombinin aynı performansı göstermesi söz konusu olmayacaktır bu nedenle de vakit kaybetmeden mutlaka arızanın giderilmesi gereklidir. Ülkemizde genellikle kombi sahipleri kombileri arızalandığında bu hizmeti alma ihtiyacı duyarlar lakin burada doğru yöntem yaza ve kışa girerken ya da en azından yılda bir kez doğru bir şekilde bakımları yapılması gerekir. Alibeyköy kombi servisi olarak bizler bugüne kadar pek çok sayıda marka ve modeldeki kombinin bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştirdik. Halkalı kombi servisi olarak da marka ayrıcalığımız yoktur. Kombide çalışma prensibi aynı olduğundan dolayı burada kombi markasında değişiklik yapılmıştır.

Bu nedenle de gereksiz ücretler ödemek yerine işini Esenyurt kombi servisi gibi başarılı firmalara bırakmakta yarar vardır. Firmamız günün her saatinde hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.