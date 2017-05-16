Galaxy j7 akıllı cep telefonu 5,5 inç ekrana sahip olup ekran büyüklüğü ile de kullanıcılardan onay almış olan bir cihazdır. Tüm akıllı cep telefonlarında olduğu gibi dokunmatik ekrana sahip olan Galaxy j7 telefon ekranında da kırılma, çizilme ya da farklı birçok deformasyon yaşanabiliyor. Bu deformasyon sonrasında ise ekran değişiminden başka hiçbir tamir yöntemi yoktur.

Ekran Değişimi Güvenli mi?

Beğenerek aldığınız ve kullandığınız Samsung Galaxy j7 akıllı cep telefonu ekranında yaşanan sorun sonrasında dokunmatiğinde kullanılamaması oldukça normaldir. Bu sıkıntının ortadan kalması ise sadece ekran değişimi ile giderilebilir. Galaxy j7 ekran cam değişimi GSM İletişim adresinde kısa sürede gerçekleştirilir.

Samsung Galaxy serisi olan j7 akıllı cep telefonunuzun ekranında yaşanan sıkıntı sonrasında yapılması gereken ekran değişimi sonrasında herhangi bir bilginiz zarar görmez ve fabrika ayarlarına geri dönme gibi bir durum yaşanmaz. Süper Amoled ekrana sahip olan Galaxy j7 akıllı cep telefon ekran değişimde cep telefonunuz için özel olan malzeme kullanımını GSM İletişimde görebilirsiniz.

Samsung Galaxy j7 ekran cam değişimi sonrasında ise GSM İletişim altı aylık garanti kartı ile birlikte ürününüzü teslim eder. İşlem konusunda uzman olan profesyonel ekip tarafından özel servis odasında gerçekleştirilip yarım saat içinde teslim edilir. GSM İletişim Türkiye genelinde ekran değişimi konusunda rekor sahibi olup iç ekran, ön cam, dokunmatik alan ve dış panel ürünleri de orijinal parça kullanımı yapılıyor. Ürün teslimatı için kargodan faydalanılacağı takdirde üç iş günü içinde ürün hazırlanarak elinize teslim edilir. Ekran değişimi oldukça güvenli olup değişim sonrasında dokunmatik hızı, hassasiyeti, ekranın parlaklığında her hangi bir değişimde yaşanmaz.

Galaxy j7 Ekran Değişim Fiyatı?

GSM İletişim 2001 yılından günümüze kadar ekran değişim, tamir, aksesuar, yedek parça ve de bakım hizmetlerini yürütmekte olup uzman ve profesyonel olan teknik ekibi ile hızlı ve kaliteli hizmeti sunuyor. Dilerseniz firmanın adresini ziyaret ederek cep telefonu ekran tamirinizi yaptırabileceğiniz gibi dilerseniz kargo ile de gönderim yapabilirsiniz. Ekran değişim, tamir ve bakım hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için https://www.gsmiletisim.com/urun/samsung-galaxy-j7-ekran-degisimi adresini ziyaret edebilirsiniz. Canlı müşteri destek hattı ile iletişime geçerek fiyat konusunda da detaylı bilgi alabilirsiniz.