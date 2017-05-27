Asya'dan Gelen Güzellik: Missha

Özel zengin formüllere sahip serileri ile bakımlı, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt oluşturmayı amaçlayan marka, ihtiyaca yönelik ürün içerikleri sayesinde beklentilerinize en iyi şekilde cevap vererek sağlıklı görünen bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

2000 yılında kurulan ve genel merkezi Güney Kore'de bulunan Missha; özel olarak geliştirdikleri ürünler sayesinde başta Asya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede cilt bakımı ve kozmetik sektöründe kendini kanıtlamış bir Güney Kore güzellik markasıdır. Kaliteli ve güvenilir ürün içerikleri sayesinde cilt problemlerini azaltmayı, cilde doğal ve sağlıklı bir ışıltı kazandırmayı amaç edinen Missha aynı zamanda; parfümler, makyaj ürünleri ve aksesuarları ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Her yaş grubundan kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran marka sayesinde günlük hayatınız için gerekli olan ürünleri kolayca edinebilirsiniz.

Missha BB Krem Serileri ile Kusursuz Bir Cilde Sahip Olun

İçeriğinde yer alan özel bileşenler sayesinde cilde nem desteği sağlayan, cilt elastikiyetini arttıran ve cildi besleyen Missha BB kremler; ince yapılarına rağmen ciltteki renk düzensizliklerini eşitleyerek aydınlık ve kusursuz bir cilt görünümü elde etmenize yardımcı olur. Markanın kullanıcılara sunduğu Missha BB kremler, güneşin zararlı etkilerinden koruyan ultraviyole filtreleri sayesinde cildin doğal yapısını korumayı destekler. Missha ürünlerin etkisi sayesinde tüm dünyada sıklıkla tercih edilen BB krem markası olmayı başarmıştır.

İçeriğinde bulunan bitki özleri, vitaminler ve mineraller sayesinde yoğun nem veren, cilde parlak bir görünüm kazandıran ve yaşlanma belirtilerini gidermeye yardımcı olan BB kremler ile cildinizin temel gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Renk alternatifleri ile ten renginize uygun bir seçim yapmanızı mümkün kılan markanın BB kremlerini tek başına veya makyaj bazı şeklinde uygulayabilir, içerdikleri özel ekstreler sayesinde tüm gün cildinizde sağlıklı ve parlak bir etkiye tanık olabilirsiniz.

Dünya çapında en popüler BB kremlerden biri olan M Perfect Cover ve güzellik ödülüne sahip olan Missha Misa Cho Bo Yang markanın en çok tercih edilen ürünleridir.

Missha Ürünleri ile Cilt Problemlerinizi Geride Bırakın!

İleri teknoloji formülleriyle geliştirilen Missha, cildin daha bakımlı ve genç görünmesine yardımcı olan ürün seçeneklerini tüketicileriyle buluşturmuştur. Her cilt problemine göre özel olarak geliştirilen ürün serileri cilt yüzeyinde oluşan farklı problemlere çözüm sağlamaktadır.

Marka cilt bakım yelpazesinde temizleyici ürünler, anti-aging etkili cilt bakım kremleri, haftalık maske, göz çevresi bakım kremi ,tek kullanımlık maske ve daha fazla bakım ürünlerine yer vermiştir. Ürün tasarımında yeni trendleri göz önünde bulundurarak tüketicilerin beğenisini kazanmış ve tercih edilen markalar arasında yerini almıştır.

Kore markası Missha'ya ait ürünlere Kozmela sitesinden ulaşabilir ve ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyat avantajları ile kolaylıkla satın alabilirsiniz.