En Güzel 6 yaş Zekâ Oyunları Tamamanne.com'da

Özellikle 6 yaş eğitici oyunlar kritik bir döneme aittir. Motor becerileri ve el-göz koordinasyonunu, mekânsal beceriler, yaratıcı, farklı düşünme, sosyal beceriler ve dil becerilerinin büyük çoğunluğu bu dönemlerde şekillenir.

6 Yaş Eğitici Oyuncaklar Nasıl Olmalı?

Oyuncak bloklar, inşaat oyuncakları ve diğer bazı oyuncaklar, çocukların düşünme şekillerini değiştirebilir. Gelişim psikolojisi uzmanlarına göre, ebeveynler ve öğretmenler erken yaştan itibaren problem çözmeyi teşvik eden ve geliştiren ortamları tasarlamalıdır. Çocuklar gördüklerini analiz etmeli, bütünü oluşturan parçaları algılamalı ve parçaların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamalıdır. Gerçekten başarılı olabilmek için, 6 yaş zeka oyunları ile vakit geçiren çocuklar niceliksel olarak düşünmeye ve zihin gözündeki geometrik şekilleri ayırt edebilmelidir.

6 Yaş ve Üzeri İçin Zekâ Geliştirici Oyunlar için Öneriler

Çocuklar için eğitici oyuncaklar çeşitlidir. Oyuncaklardan edinilen beceriler, temel matematik ve yazım becerilerinin öğrenilmesinden yabancı dillere, hatta bilgisayar programlamaya kadar değişir. Çocuğunuzun gelişimini takip ederek neyi öğrenmesini istediğinize karar vermek zorundasınız. Ancak modellemek doğru değildir. Örneğin doktor olmasını istiyorsunuz diye sürekli doktor setleri ile ilgili oyuncaklar, çocuğunuzu tek yönlü geliştirebilir belki ama bir süre sonra onu mutsuz edebilir. Tek bir çeşit yerine, dönemsel olarak farklı alanlardan oyuncaklar seçmeniz farklı yeteneklerini de geliştirecektir.

Eğitici Oyuncaklar Meslek Seçimlerini Belirliyor

6 yaş öncesinde bloklar ve sonrasında legolar, inşaat oyuncakları zekâ gelişimi için idealdir. Çalışmalar, kesinlikle çocukların gelişmesine yardımcı olabileceklerini gösteriyor. Üstelik çocuklar kendi yapımlarını sahte oyun senaryolarıyla bütünleştirebilirler. Ayrıca, karmaşık lego oynamanın sonraki hayatta gelişmiş matematik becerileri ile ilişkili olduğunun kanıtı da var. Örneğin, gözlemsel çalışmalarda bulmaca veya yapı taşlarıyla oynamak için daha fazla zaman harcayan çocuklar mekân yeteneği testlerinde daha yüksek puana sahipler.

Yetişkin bilim adamları ve mühendisler de sıklıkla yapı-inşaat oyuncaklarının kariyerlerine ilham verdiğini söylüyor. http://www.tamamanne.com.tr/6-Yas-ve-Uzeri,LA_229-2.html web sayfasında bulabileceğiniz mikroskop, büyüteç, dürbün, mıknatıs, küre, bilim setleri gibi türler, bilimin pek çok meslek insanı için bir bazdır. Yine; beyin kesit, göz, kalp, kulak modeli, doktor seti gibi eğitici oyuncakların, geleceğin tıp insanları için temel oluşturabileceği şüphesiz.