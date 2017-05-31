Yağ Pompası Çeşitleri Odaksan ’da

İleri teknoloji ile üretilen yağ pompası ile bu sorunlar ortadan kalkar. Doğal ve sentetik yağlar, otomatik şanzıman yağları, cam suyu, dişli yağ, hidrolik yağlar ve hidrolik yağı transferinde kullanılır.

İleri Teknolojili Yağ Pompaları

Güvenli ve hızlı transfer sağlayan yağ pompaları ile iş güvenliği sağlarsınız. Havalı varil yağ pompaları pistonlu motorla tasarlanmış olup pompa kısımları güvenlidir. Tank ve varillerdeki yağı ziyan etmeden transfer eder ve düşük maliyetler için mükemmel bir ekipmandır. Belirgin özelliği ise dakikada 20lt’den 60 lt’ye kadar en yüksek verim elde eder. Alimunyum gövdesi bulunur ve 18/10 crNi millerle pnömatik motorda paslanma oranı sıfırdır. Susturucu desteği ile sessiz çalışır ve güçlü hava pistonuna sahiptir.

Yağ Pompaları Özellikleri

Tank, depo, varil, IBC tankların üzerinde istediğiniz boyutlarda kullanırsınız. Ambalaj değişikliklerinde de ek maliyet yoktur. Yüksek vakum gücü 140 numara olan yağlarda dahi kolay transfer imkanı sunar. Havalı pompalar max. 5 mt derinlikte bulunan sıvıları dahi güçlü pnömatik gövdesi ile kendinden emerek dilediğiniz yere transfer eder. Pnömatik ekipmanların en büyük problemi kompresörden gelen havada birikmiş olan suyun koresyon kısmına yakın olan materyaller üzerinde yaptığı pas ve kireçlenmedir. Paslanmaz çelikten üretilen miller, hostaform derlinden üretilen hava akımları sayesinde paslanma sorunu yaşamazsınız.

Kaliteli Yağ Pompaları

Kolay ve pratik şekilde monte edilir. sıvı bölümü yağ pompasının altında vakumlanır ve ana gövdeye yan taraftan transfer sağlanır. Pompa yükte olduğu zaman ve dirence maruz kaldığında otomatik olarak çalışmasını keser. Karşı direnç kalktığında ise tekrar devreye otomatik olarak girer.

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