Haya Bebe Kundak Modelleri

Bebeklerin değişen vücut ısılarını dengede tutmak, daha sağlıklı olmalarını sağlamak ev yaşamının yanı sıra gezintilerde de onarlı koruyacak olan kundak modelleri farklı kumaş seçenekleri ile hazırlanıyor. Fermuarlı, çıt çıtlı olanların yanı sıra sade modellerde Haya Bebe adresinde yer alıyor. Bebek kundak modelleri arasında erkek ve kız bebekler için özel olarak hazırlanmış olan modelleri de görmeniz mümkün.

Erkek ve Kız Bebeklere Özel Kundak Çeşitleri

Haya Bebe kundak ürün yelpazesi içinde yer alan katlamalı olan modeller son derece kullanışlı olup ev yaşamında özellikle bebeğinizin rahat uyuması için ideal bir seçimdir. Fermuarlı olan modeller özellikle bebeğinizi dışarıya çıkarmanız gerektiği zamanlarda kullanabileceğiniz onu dış etkenlerden korurken daha rahat tutmanıza yardımdı olan tasarımlardır. Penye, triko, nohut, pazen gibi kumaş türleri ile hazırlanmış olan modellerde çit kat ve tek kat penye kundak modellerini de görebilirsiniz. Tavşanlı, çiçek nakışlı, arabalı, çiftçi, kuzulu, zürafalı desenlerin yer aldığı çeşitlerin yanında sade tek renk olan modellerde liste içinde görebilirsiniz.

Haya Bebe Ayrıcalıkları Neler?

Haya Bebe güvenli alışverişin adresi olup birçok bebek ürün ve malzemesini tek yerde bulabileceğiniz bir sitedir. Beğendiğiniz ya da ihtiyacınız olan ürün ya da ürünleri sepette ekleyerek siparişinizi tamamlamanız durumunda ürünleriniz aynı gün kargoya teslim edilerek kısa süre içinde elinize geçmesi sağlanır. Satın aldığınız ürün ya da ürünler içinde beğenmediğiniz ya da iade etmek istediğinizde ücretsiz değişim ve iade hakkına da sahipsiniz. http://www.hayabebe.com/Bebek-Battaniye--Kundak,LA_10-2.html adresini tıklayarak sitede yer alan tüm kundak modellerini inceleyerek bebeğinizin ihtiyacına ve sizin zevkinize en uygun olan tasarımı anında satın alabilirsiniz.

Siteden yapacağınız alıverişlerde kredi arktınız ile güvenli alışverişin tadını çıkarırken taksit avantajı ile alımlarınızı daha uygun fiytalar ile ödemeniz sağlanır. Bunun yanı sıra dilerseniz Haya Bebe adresinden yaptığınız tüm alışverişlerin ödemesini ürün teslimatı sırasında kapıda da gerçekleştirme imkanınız bulunuyor.