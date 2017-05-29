Çocukların Hayal Gücünü Geliştiren Oyunlar

Genel bir bilgi olarak oyunlardan bahsedecek olursak genellikle boş vakitlerimizde vakit geçirebileceğimiz eğlendirici ve bazen de öğretici faaliyet olarak bilinmektedir oyunlarımız.

Çocukların deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan,hayal güçlerini geliştirdiği son zamanlarda ise popülerliği artan oyun seçeneği olan oyun skor olarak bir çok oyunu bir araya toplayan kategoridir.

Son 3,5 yıla bakacak olursa şimdilerde popülerliğini bir hayli artırmış olan oyunumuz olan gta san andreas bilgisayar ekranında çocuklarımızın büyük bir şehri konu alan oyunumuzu arabaları kullanma arabadan inmek ve binmek gibi polislerden kaçmak adına en eğlenceli bir oyun olarak tasarlanmış durumda.

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