Erturgut Sanat Merkezi; Genç Girişimçi'den İzmir'in En Büyük Sanat Oluşumu

Erturgut Sanat Merkezi





2007 yılında sadece 10 m2 bir alanda 18 yaşında genç bir girişimci olan Murat Erturgut tarafından kurulan ve hizmet vermeye başlayan kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanat merkezlerinden biri haline gelen İzmir'in en renkli, en eğlenceli sanat merkezi sizi bekliyor!



Eğitim verilen alanlar;



+ Müzik

+ Resim

+ Fotoğraf

+ Tiyatro

+ Yazarlık

+ Diksiyon

+ Sinema

+ Dans

+ Yaratıcı Drama

+ Gitar Kursu İzmir

+ Keman Kursu İzmir

+ Piyano Kursu İzmir



http://blog.erturgutsanatmerkezi.com/



- Uzman Eğitmenler

- Uygun Fiyatlar

- Esnek Ders Saatleri

- Öğrenebilme Garantisi

- Her Yaşa ve Her Tarza Yönelik Eğitim

- Sıkmayacak, Kişiye Özel Ders Programı

- Haftanın 7 Günü Hizmet

- Tam Donanımlı Sınıflarda Bilgisayar Destekli Sanat Eğitimi

- Düzenli Aralıklarla, Öğrenciye Sunulan Ücretsiz Ses Kayıt İmkanıyla Öğrencinin Kendini Dinleme İmkanı



0232 368 88 08 - 0507 95 96 333