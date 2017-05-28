Bur-Ram Halı Yıkama Sincan

Halı Yıkamacılığının Faydaları

Halılar her evde veya mekanda bulunmaktadır. İnsanlar için evlerde olması gereken ve ilk satın alınan bir eşyadır. Halılar çeşitli dekorlarda ve desenlerde olmaktadır. Halıların görsel açıdan zengin olması da tercih sebepleri arasındadır. Halıların boyutları çeşitlilik göstermektedir. Belirli fiyatlar ile firmalar tarafından satılmaktadır. Fiyatları metrekaresine göre değişiklik göstermektedir. Fakat fiyatları belirli markalar üzerinden satın alınırsa uygundur. Pahalı olan modelleri de vardır. Bu halılar oldukça kusursuz ve kalitelidir.

Halılar evlerde temizliği en zor olan eşyalar arasındadır. Temizleme işlemleri uzun bir süre alabilmektedir. Eryaman halı yıkama olarak müşterilerimizin bu zahmetten kurtulması için halı yıkama alanlarımızı oluşturduk ve hizmete soktuk. 10 yılı aşkın bu sektör içerisinde yer alıyoruz ve kendimizi devamlı geliştiriyoruz. Müşterilerimizin bizlere karşı oluşturduğu tepkiler daima olumludur ve bu güç ile yolumuza devam etmekteyiz. Kullandığımız temizlik malzemeleri ve temizlik maddeleri toplumda yer alan en kaliteli araçlardır. Elektronik temizleme cihazlarımız yurt dışı kaynaklı olup ithal edilmiştir. Bu cihazlar ile halılar çok temiz bir şekilde temizlenmektedir.

Temizleme İşlemleri

İlk olarak halılar firmamız aracılığı ile evlerden alınmaktadır. Bunun için telefonlardan verilen bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır. Adreslerden alınan halılar çalışanlarımız ile arabalara yüklenmektedir. Bu işlemden önce halılar sağlam bir şekilde paketlenmektedir. Araçlarda halılara herhangi bir zarar gelmesin diye bir çalışanımız halıların başında durmaktadır. Ardından halılar firmamızın temizlik alanlarına getirilmektedir. Her halı için ayrı bir bölme açılmıştır ve her bölümde farklı bir çalışanımız vardır. Halılar ilk olarak ıslatılır ve işleme alınır.

Temizlik malzemelerimiz halıları detaylı bir şekilde temizler. Çalışanlarımız ile üzerinden tek tek geçerek kontrolleri sağlar ve temizlik işlemleri tamamlanır. Bu işlem çok kısa bir sürede tamamlanır. Ardından kurulama alanlarımızda halıların kurulama işlemleri yapılmaktadır. Kurulama işlemleri için de ayrı bir elektronik cihazımız vardır ve bu işlem hızlandırılmaktadır. Halılar kuruduktan sonra Sincan halı yıkama ekibi tarafından halılar paketlenmektedir. Arabalara yükleme işlemi yapılmaktadır. Araçlar içerisinde yer alan görevliler de aynı şekilde ürünü korumaktadır. Evlere getirilen halılar da çalışanlarımız ile aynı yerlerine koyulmaktadır.