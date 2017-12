Cam balkonlar günümüzde bir çok yerde görebileceğiniz gibi artık birçok yerde de uygulanmaktadır. İşyerleri, evler ve bahçelerde uygulanan cam balkonlar hem şıklık, hem kalite hem de konforu arttırmaktadır. Cam balkonlar sadece şıklık ve kalite değil ev, işyeri ve bahçe sahipleri için kullanım açısından çok faydalı olabiliyor. Örnek olarak balkon normalde 4 mevsim kullanılamazken cam balkon ancak su geçirmeyen modelinden olduğu sürecek kış aylarında da balkonu evinizin bir odası gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında cam balkonların modeli olup her bir model farklı alanlarda kullanılmaktadır. Örnek olarak normal bir cam balkon bir daire için çok tercih edilenler arasında yer alırken sürgülü cam balkonlar daha çok işyerlerinde daha sonrasında evlerde tercih ediliyor ancak her ne olursa olsun istediğiniz modeli seçerek cam balkonu uygulatabilirsiniz. Elbette modeller arasında farklılıklara olup her yere uymayabilirler bu nedenle de bilgi almadan harekete geçmemek gerekiyor. Bu konuda firmayı bilgilendirerek evinize veya işyerinize uygun cam balkon bulabilirsiniz.

Cam balkon fiyatları

Öncelikle cam balkon fiyatları metrekare üzerinden belirlenir ve balkonun ölçülerine göre bir fiyat ortaya çıkarılır, bunun için de balkonun eni ile boyunu çarptıktan sonra bir de metrekare fiyatı ile çarpınca ortaya çıkan fiyat cam balkon fiyatı olarak belirlenir. Peki cam balkon fiyatları metrekare olarak ne kadar ? Öncelikle kalınlık,renk ve kullanılan alüminyum ile farklılık göstermektedir. Örnek olarak 8 mm kalınlığında renksiz düz bir cam ve natürel alüminyum ile cam balkon yapılırsa 170 ile 190 TL arasındadır metrekare fiyatı. Yine 8 mm kalınlığında ancak bu sefer renkli bir cam ve natürel alüminyum cam balkon 200 ile 220 arası olacaktır.

İstanbul cam balkon fiyatları

Yukarıda bahsettiğimiz fiyatlara İstanbul ilinde tüm ilçelerde bu hizmeti alabilir ve daha farklı İstanbul cam balkon fiyatlarıda alabilirsiniz. Fiyatlar isteklerinize ve balkonun ölçülerine göre şekillenip tüm ilçelerde hizmet sağlanmaktadır. Bu fiyatlar tüm İstanbul ilçelerinde geçerli olmakla beraber ülkenin her tarafına ve tüm Avrupa ülkelerine satış yapılabilmektedir. Hizmet alanı oldukça geniş olup İstanbul alanında teknik servis de sağlamaktadır.