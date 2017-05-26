Dünyada İlk Ve Tek Gerçek “ÖZLÜ SÖZLER” Kitabı Şimdi de İsveççe Yayınlandı!

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Dünyada İlk Ve Tek Gerçek “ÖZLÜ SÖZLER” Kitabı Şimdi de İsveççe Yayınlandı!
Dünyada İlk Ve Tek Gerçek “ÖZLÜ SÖZLER” Kitabı Şimdi de İsveççe Yayınlandı! Harun Güçlü Tarih: 2017-05-26 Saat: 14:29:53
Güncelleme : 2017-05-26 14:29:53Bu içerik 525 kez okundu.
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Büyük Üstad Akif Manaf’ın öz değerlerimizi idrak ettiren eşsiz eseri ÖZLÜ SÖZLER, şimdi de İsveççe yayınlandı.

Eserleri tüm dünya dillerine çevrilmekte olan Büyük Üstadın evrene, dünyaya     ve insana dair özgün anlatılarla dolu eşsiz eseri ÖZLÜ SÖZLER şimdi de İsveççe olarak Türkiye’den İsveç’e açılıyor. 

Her cümlesinde varoluşsal gerçekleri idrak ettiren, insanı öz değerlerinden yakalayıp yeniden yapılandıran ÖZLÜ SÖZLER, Büyük Üstadın çok sade ifadeleriyle okuyucuda dönüşüm yaratıyor.

Şu an İsveççe yayınlanan  “ÖZLÜ SÖZLER” çok yakında tüm dünya dillerinde de okuyucuyla buluşacak. 

Ayrıca Yoga Academy yetkilileri, yakın zamanda başkent Stockholm’de yeni bir merkezlerinin de açılacağını belirttiler. www.yogaacademy.com.tr

 

YOGA ACADEMY HALKLA İLİŞKİLER 

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