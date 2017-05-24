Enbet Kombine Kayıplarına Nakit İade Bonusu

Spor bahislerine yönelik verilen bonus çeşitlerinden bir tanesi de, enbet kombine kayıplarına nakit iade bonusu olarak belirlenmiştir. Bu bonusun alınabilmesi için, Enbet giriş işlemlerinin yapılması, üye hesaplarına yatırım yapılması ve yatırım yapıldıktan sonra, herhangi bir oyun seçeneğinde yer almadan, belirlenen ve üyelere duyurulan en az 3 karşılaşmanın yer aldığı kombine kuponların yapılması gerekmektedir. İsteyen üyeler kombine kuponlara 3 karşılaşmanın haricinde, farklı karşılaşma ekleme seçeneğine de sahip olabilmektedir. Ancak yönetim tarafından belirlenmiş 3 karşılaşmanın kuponlar içerisinde yer alması zorunludur. Üyelerin bu promosyonu alabilmesi için, bahsedilen 3 karşılaşmanın yer alması seçeneğinin haricinde, kombine kupon bedelinin en az 100 Türk lirası olması gerekmektedir. 100 Türk lirasının altında kombine kupon yapıldığı takdirde, bu bonustan yararlanma hakkı ortadan kalkmaktadır. Hangi yatırım yöntemi tercih edilirse edilsin, kombine nakit iade bonusundan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Oynanan bahislerde, taraf bahsi ilkesinin uygulanması şeklinde bir zorunluluk bulunmaktadır. Beraberlik, galibiyet ya da mağlubiyet seçenekleri geçerlidir. Çifte şans şeklinde bir kombine kupon yapılması ya da tercihte bulunulması halinde, bu bonustan yararlanma imkanı ortadan kalkmaktadır. Enbet bonusu, belirtilen şartlar dahilinde yapılan kombine kuponun kaybedilmesi halinde, % 25 oranında verilmektedir. Şartlar sağlanarak bir kombine kupon yapılır ve kayıp yaşanır ise, üyeler canlı destek hattı ile irtibata geçmeli ve bonus talep işlemini yapmalıdır. Herhangi bir çevrim şartı bulunmamakta olup, 200 Türk lirası ve daha üzeri nakit iade bonusu, oyunlara katılım sağlanmadan en fazla 250 Türk lirası olacak şekilde alınabilmektedir.