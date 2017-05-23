Traşsız saç ekimi sayesinde artık saçlar kesilmiyor ve donör bölgeden alınan saç kökleri doğrudan saçsız alana nakil ediliyor. Greftlerin hava ile teması en aza indirildiği için saç kökleri daha çabuk adepte oluyor. Traşsız saç ekiminde DHI tekniği (kalem ile saç ekimi) tercih edilirse daha sık bir saç ekimi görünümü sağlanabiliyor. Saç ekimi için özel olarak geliştirilmiş kalemler sayesinde kesi yapılmıyor ve yara oluşmuyor. Böylece ekim alanında kanama yada ağrı olmuyor. Daha hızlı iyileşme sağlanıyor ve daha sık bir görünüm elde ediliyor. Kalem yöntemiyle saç ekimi ülkemizde başarıyla uygulanıyor. Unitedhair saç ekimi merkezi DHI saç ekimi tekniği kullanan saç ekimi firmalarından birtanesi. Kalem yöntemiyle saç ekimini İstanbulda ve Tekirdağ Çorlu’daki hastanelerinde büyük bir titizlikle gerçekleştiriyorlar. Tecrübeli doktor ve hemşire kadrosuyla 18 yılı aşkın süredir saç ekimi uygulamaları gerçekleştiren unitedhair saç ekimi ve saç dökülmesi konusunda da ücretsiz analiz hizmeti sunuyor.

Traşsız saç ekimi günümüzde en iyi saç ekimi tekniği!

DHI ile saç ekimi tekniği kullanıldığında oldukça sık bir saç ekimi işlemi gerçekleştirilebiliyor. Klasik saç ekimine göre daha hızlı iyileşme sürecine sahip olduğu için oldukça popüler bir yöntem haline gelmiş durumda. Bu iki teknik arasında saç ekimi fiyatları farklılık gösteriyor. DHI ile saç ekimi tekniği kullanılan malzemelerin ithal olması nedeniyle klasik saç ekimi tekniğine göre biraz daha pahalıdır. Unitedhair saç ekimi kişiye özel saç ekimi fiyatları politikasıyla saç ekimi danışanlarına her iki teknik için danışmanlık hizmeti sunuyor. Unitedhair saç ekimi sitesini ziyaret ederek ücretsiz greft hesaplama asistanını kullanarak ihtiyacınız olan greft sayısını öğrenebilirsiniz.

Traşsız saç ekimi ile saçlarınız kesilmeden saç ekimi işlemi yaptırabilirsiniz. Ağrısız ve daha sık görünüme sahip bu yeni saç ekimi tekniği günümüzde saç dökülmesi yaşayan kişiler için büyük bir yenilik. Ülkemizde saç ekimi başarılı oldukça yüksek olduğu için doğru araştırma ile saç ekimi yaptırabilirsiniz.