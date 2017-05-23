Geçmişten günümüze Konveyörler

Geçmişten günümüze süregelen teknolojik gelişmeler sürekli olarak hem kendi kişisel yaşamımızı hem de iş hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik yenilikler içermiştir. Bu yenilikler otomasyon sistemlerini beraberinde getirmiştir. Konveyörler bunun en belirgin örneklerindendir. Taşımacılık işlemleri için kullanılan konveyorler birçok sektörde ihtiyaç duyulan bir araçtır. Tekstil, gıda, lojistik veya sağlık gibi birçok sektör ihtiyaç duymaktadır konveyörlere.

Taşıma işlemleri için kullanılan konveyorler, çeşitli malzemeleri bir yerden bir yere iletmek için kullanılan kapalı devre taşıma sistemi olarak açıklanabilir. Ürünlerin taşınmasında kullanılan bu sistemin mekanizması şu şekildedir: bir silindir üzerine geçirilen bant sistemi ile bant döndürülür ve üzerindeki malzemeler istenilen doğrultuda hareket ettirilerek taşıma işlemi gerçekleştirilir. Türkçeleştirilmek gerekirse biz buna taşıyıcı bant veya yürüyen bant adını da verebiliriz.

Tamburlar yani silindirler arasında dönen bant için kullanılan malzemeler de farklılık arz edebilmektedir. Bunlar: PVC, plastik, kauçuk veya tel bantlar olabilmektedir. Zaten konveyörlerde kendi içerisinde çeşitlenmektedir. Kullanım alanlarına veyahut sektörlere göre değişiklik göstermektedir. Genel itibariyle birden fazla entegreli sistemleri olduğu için ayrıca üzerlerinde otomasyonel düzenlemeler de gerçekleştirilmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, farklı bir konveyorun işlemi tamamlamasının ardından diğer konveyor kendi işi için devreye girer. İmalat sektöründe sıklıkla karşımıza çıkan bu yapılar, özenli sistemleri gerektirir. Bu tarz sistemlerin oluşturulabilmesi içinse uzman bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bunun içinse konveyör üretimi gerçekleştiren firmalar devreye girmektedir.