Hülya Koçyiğit’ten Üzen Mesaj

Magazin haberleri içerisinde çok sık yer almayan ve Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Hülya Koçyiğit geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabı üzerinden çok önemli bir mesaj yayınladı. Hülya Koçyiğit yaptığı açıklamada tüm spekülasyonları sona erdirdi ve herkeste büyük bir üzüntü yarattı.

Kanser Olduğunu Açıkladı

Akciğerin sağ üst bölgesinde kanser olduğu tespit edilen Hülya Koçyiğit'in bu kanser nedeniyle ameliyata gireceği açıklandı. Sanatçı ameliyat öncesi sevenlerinin kendisi için dua etmesini istedi.

Hülya Koçyiğit yaptığı paylaşım ile birlikte özellikle çok zor bir günün kendisini beklediğini ve sevenlerine müjdeli haberi vermek adına dua beklediğini söyledi. Hülya Koçyiğit(tarafından paylaşılan bu mesaj kısa süre içerisinde sosyal medyada tek gündem maddesi oldu. Kansere yakalanan ünlü sanatçı için sevenleri birlikte dua ederken bir an önce sağlığına kavuşması için gönülden mesajlar gönderildi.

Son Durumu Ne?

Ünlü sanatçı ile ilgili paylaşılan son bilgilerde özellikle Hülya Koçyiğit'in yoğun bakımda olduğu belirtildi. Operasyon sonrasında sanatçının yoğun bakımda tedavi altına alındığı duyuruldu. Fakat özellikle operasyonun başarılı geçip geçmediği ve sanatçının şu anda sağlık durumun nasıl olduğu net olarak bilinmiyor. Çok küçük yaşlardan itibaren Türk sinemasında yer alan ve kısa süre içerisinde en çok beğenilen isimler arasında bulunan Hülya Koçyiğit için yaşanan bu sağlık sorunu tüm hayranlarında büyük bir üzüntü yarattı. Özellikle sağlık sorununun kanser olması daha fazla tedirginlik yaratırken şu anda tüm sevenlere Hülya Koçyiğit’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor.