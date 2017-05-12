Instagram Takipçi Kasma

İnsanlar uzun sürelerden beridir kendilerini sürekli olarak geliştirmektedirler. Biraz internet ortamına bakacak olursak daha doğrusu internet ortamının tarihine bakacak olursak gerçekten çok ama çok fazla bir köklü tarihi yok çünkü internet yaygınlaşalı toplam 20-30 sene oldu olmadı. Bulunması demiyorum, sadece yaygınlaşmaya diyoruz. Çünkü internet gerçekten şuanda yüzlerce yıldır hayatımızda gibi bir şey var ortada. Çünkü gerçekten çok ama çok fazla gelişmeye başladı ve gelişmeye çok fazla açık bir platform. Herkes bilginin üzerine bir şeyler katıyor. Olanın üzerine yeni şeyler ekliyorlar ve çok ama çok fazla gelişme gösteriyor. İnsanlar artık sosyal medyalardan para dahi kazanıyor. Sosyal medya reklamlarından çok fazla para kazanabiliyorlar. Özellikle instagram takipçi hilesi konusuna değinecek olursak insanlar bu hilelerle artık yeni takipçiler kasmak istiyor ve sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak istiyorlar. Gerçek takipçiler artık sosyal medyada çok ama çok fazla değer görüyor. Çünkü artık takipçi demek insanlar üzerinde para öngörüsü çıkarıyor. Artık insanlar takipçileri para olarak görüyor. Beğeniler de aynı şekilde takipçiler kadar çok ama çok önemli. İnstagram beğeni hilesi tabi ki internet ortamında çok fazla aranan ve çok fazla bulunamayan hilelerden bir tanesidir. Bu hile gerçekten çok fazla talep görmektedir ve insanların işine yaramaktadır. Bu hileyi kullanmak bazı sitelerde zararlı olsa da gerçekten faydalı bir hiledir.