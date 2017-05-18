Vize Alımında Hizmet ve Destek Garantisi

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Dubai Vize Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

Dubai vize başvurusu işlemlerinde ilk olarak ne tür bir vize talebiniz varsa onu belirlemeniz gerekmektedir 90 gün çok girişli vize, ticari, turistik, transit vize olarak seyahat amacına bağlı olarak başvuru tercihinizi belirlemelisiniz. Seçiminizin ardından hazırlamanız gereken evrakları inceleyebilir, uzman danışmanlarımıza aklınıza takılan herhangi bir konuda sorularınızı sorabilirsiniz. Gerekli ödemeleri de gerçekleştirdiğiniz takdirde Dubai vize işlemlerini online olarak gerçekleştirmeniz de mümkün. Pek çok ülke içinde zahmetsizce doğru ve kolay yönlendirmelerle zaman kaybetmeden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. vizemerkezi.com ile dünya avucunuzun içinde.