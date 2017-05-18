Mısır'ı Keşfetmek İçin Zaman Kaybetmeyin!

Mısır Vizesi Kaç Günlük Alınır?

Turistik Vize: Gezme amaçlı alınacak olan Mısır vizesi giriş ve çıkış toplam olmak üzere bir ay süre ile verilir ve ülkeye bir kere giriş yapılmasına izin verilir. Vize işlemleri 7 ve 12 gün arasında tamamlanır.

Ticari Vize: İş amaçlı alınacak olan bu vize için giriş ve çıkış olmak üzere toplam bir ay süreli vize verilir ve ülkeye bir defalığına giriş yapılmasına izin verilir. İşlemler 7 ve 12 arasında tamamlanır.

Özel Ziyaret Vizesi: Faklı nedenlerden dolayı alınacak olan bu vize ülkeye giriş çıkış toplam olmak üzere 1 ay ile 6 ay arasında verilir. İşlemler 7 ve 12 gün arasında tamamlanır.

Mısır Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular Ankara ve İstanbul'da bulunan Mısır konsolosluğundan yapılır. Mısır vizesi için başvurular Pazartesi ve Cuma günleri arasında saat 10:00 ile 12:00 arasında yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru yapan kişiye verilen belge ile yine Pazartesi ve Cuma günleri arasında saat 15:00 ile 15:300 arasında bu belge ile beraber pasaportlarını alabilirler. Bu belge olmadan pasaport kesinlikle teslim edilmez. Mısır vize başvurusu yapmak için konsolosluğa gidilme zorunluluğu yoktur. Ankara ve İstanbul dışında yaşayıp başvuru yapmak isteyen kişiler, gerekli evrakları kargo yolu ile konsolosluk binasına gönderebilirler. Başvurular tamamlandıktan sonra vize başvuruları onaylanan kişilerin evrakları yine kargo yolu ile sahiplerine gönderilir.

Mısır Vize Ücreti Ne Kadar?

Mısır vize ücreti toplam 120 €'dur.

https://www.vizemerkezi.com/misir/