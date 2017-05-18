Vize Merkezinde Vize Başvuru Kolaylığı

Vize merkezi, kişilere sağladığı vize kolaylığı sayesinde, en çok tercih edilen merkez haline gelmiştir. Uzman kadrosu ile hizmet veren Vize merkezi, vize konusunda her ülke için profesyonel hizmet vermektedir. Vize merkezinde, herhangi bir konsoloslukta bağlı olduğu esaslar çerçevesinde, vize için başvuru yapmak https://www.vizemerkezi.com/kuba/ aracılığıyla daha da kolay bir hal almıştır.

Küba'ya Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Küba'ya kısa süreli sadece turistik gezi amacıyla, konsolosluklara Küba vizesi müracaatları yapılmaktadır. Başvuru işlemleri yetkili turizm ve seyahat acentesi ve vizemerkezi.com online aracılığıyla yapılır. İstanbul'daki vizemerkezi online sistemine Küba vize hizmetleri için renkli pasaport fotokopisi vizemerkezi.com'a gönderilmesi veya şahsen merkezin ziyaret edilmesi yeterli olmaktadır.

Küba Vize İşlemleri Kaç Günde Çıkar ve Vize Ücreti Ne Kadardır?

Küba vize işlemleri, vizemerkezi'nde bir veya iki gün içinde sonuçlanır. Ender olarak Küba konsolosluk tarafından gerekli görüldüğünde, işlem süreci uzamaktadır. Başvuru sahibini mülakata da çağırma gibi istekleri de olmaktadır. Ücret konusunda

Küba vize ücreti her yerde farklı olmakla birlikte, vizemerkezi'nde cüzi bir miktar karşılığında yapılarak, müşteriye kaliteli hizmet verilmektedir.