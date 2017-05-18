İsviçre Sizi Çağırıyor

İsviçre Vize işlemleri

İsviçre, 2008 yılının Aralık ayında Schengen ülkelerine dahil olmuştur. Bu tarihten sonra İsviçre vizesi Schengen’in vize yönetmeliklerini uygulamaya başladı. İsviçre’ye seyahat etmek için bu yönetmelikleri yerine getirmek gerekir. Bu bağlamda danışma firması olan https://www.vizemerkezi.com/isvicre/ adresine girerek yardım isteyebilirsiniz. Eğer seyahati gerçekleştirecek kişiler yeşil, gri ve siyah pasaporta sahiplerse 6 ay içinde yapacakları 90 günlük seyahatlerde vize almak zorunda değiller.

Başvuru Aşaması

İsviçre vize başvurusu, İsveç Konsolosluğuna yapılır. Bu konsolosluk, kısa sürelik seyahatlerinizde genelde vize başvurularınızı siz tarafından kabul etmez. Yani doğrudan kabul etmez. Ancak uzun süreli seyahatler için vize başvurusunda bulunacaksanız şahsen başvurmanızı şart koşar. Bazen başvurularını aracı kurumlara yapan kişiler vardır. Bu başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine de İsviçre Konsolosluğu karar verir. Vize başvurularınızı en fazla 3 ay öncesinden yapabilirsiniz. İsviçre vizesi gerekli evraklar vardır. Bu evraklar başvuru yapılacak kategoriye göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel anlamda güncel fotoğrafınız olması gerekmektedir. Bu fotoğraf son iki ay içinde çekilen güncel fotoğraf olmalıdır. Vize ücreti de kalacağınız süreye göre belirlenir.