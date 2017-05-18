Kanada Hayali Gerçek Oluyor

Kanada vizesi başvurusu yalnız Ankara Konsolosluğuna yapılabilir. Kanada ‘ya seyahat etmek istediğinizde almanız gereken vizeye Kanada vizesi denir. Bu başvurunuzu kendiniz online olarak yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle gerekli evrakları hazırlamalısınız.

Gerekli evrakları hazırladıktan sonra internet sitesinden Kanada vize başvurusu bölümünden evrakları sisteme yüklemeniz gerekir. Bu sitenin adı CIC ‘dir. Gerekli vize ücretini de yine online olarak ödeyebilirsiniz. Eğer internetten değil de konsolosluktan yapacaksanız önce randevu almanız gerekir. Kanada vizesi başvuru formunu da doldurmalısınız. Kanada vizesini almak 10 15 gün arasında sürmektedir. Sahte evrak veren ya da yanlış bilgi verenlerin başvuruları kabul edilmez.

Kanada vizesinde kırmızı, yeşil, siyah ve gri pasaportlu olanlar da vize almak zorundadır. Bu vizeyi alabilmek için pasaportunuzun süresi 6 ay geçerli olmalıdır. Vize için doldurulması gereken form, İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde de doldurulur ve imzalanır. Fotoğraf normal vesikalık fotoğraf olmalı ancak arkadaki fon beyaz olmalıdır.

Kanada’ya yapacağınız turistik amaçlı vize yapacağınızda Kanada turist vizesi almanız gerekir. Bu vize en az 6 ay süre için verilir. Turistik amaçla yapılacak olan gezi için vize ücreti tek kişi için 100 CAD, birden fazla kişi için 100 CAD’dır.

https://www.vizemerkezi.com/kanada