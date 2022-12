Zafer Sevim: Muhafazakar konsept bizi, biz de onu çok sevdik

Helal ya da muhafazakâr konsept adı altında hizmet veren oteller her geçen gün artıyor. 2021 yılından bu yana helal otel ya da bilinen adıyla muhafazakâr otel konsepti ile hizmet veren Halal Paradise otellerinin koordinatörü Zafer Sevim ile hem muhafazakâr otelleri hem de Halal Paradise olarak hedeflerini anlattı.

Bir kaza hayatlarını değiştirdi

Zafer Sevim, helal konsepte geçişlerinin bir kaza ile başladığını söylüyor. Uzun yıllar alkollü tesisler işlettiklerini söyleyen Zafer Sevim, Halal Paradise’ı kurmaya karar vermelerini sağlayan kazayı “Bir gece alkolü fazla kaçıran bir misafirimiz 8 yaşında kızının yanında düşerek kafasını merdivenin köşesine çarptı. Bizler misafirimizin yanına gittiğimizde kafasından oluk oluk kan akıyor, küçük kızı da ‘babacığım lütfen ölme’ diye ağlıyordu. Misafirimizi hemen ambulansla hastaneye götürdük ve gerekli tedavinin uygulanmasını sağladık. Olayın ertesi günü misafirimizi ziyaret ederek yaşananları da anlattık. Kendisi bize dönüp, ‘içen bensem içiren de sizsiniz’ dedi” ifadeleriyle anlatıyor.

Zafer Sevim, bu cümlenin ardından da hayatlarında köklü bir değişiklik olduğunu belirtiyor. Normal zamanlarda da alkol almadıklarını belirten Sevim, “Bu cümle bizim hayat serüvenimizde bir defteri kapattı bize yepyeni bir defterin ilk sayfasını açtırdı. Eski mülk sahibimize niyetimizi anlattık ve tesisini kiraladık çalışmalara başladık. 18 günde tadilatı bitirerek 5 temmuzda tesisi açarak bugüne kadar 15 binin üzerinde aileye hizmet verdik” diye konuşuyor.

“Muhafazakâr konsept kolay değil”

Zafer Sevim 35 yıldan beri turizm sektöründe her türlü konsept ile çalıştıklarını ama helal ya da muhafazakâr konseptin bambaşka olduğunu söylüyor. Dışardan bakınca çok kolay gibi durduğunu söyleyen Sevim, “Çok daha hassas davranmanız gerekiyor. Örnek vereyim normal tesislerde odaların temizliğinde görevli kişinin erkek mi kadın mı olduğu önemli değilken muhafazakar konseptte asla erkeğin odalara girip temizlik yapmaması gerektiğini gördük. Ayrıca kadınlar havuzu çok önemli. Çocuklar özellikle hassas bir durum. Normal tesislerde erkek çocuklar havuzlara annelerinin yanında girebiliyorken 7 yaşından büyük erkek çocuklar kadınlar havuzuna giremiyor” diyerek helal ya da muhafazakâr konseptin zorluklarından bahsediyor.

Zafer Sevim en önemli noktanın ise samimiyet olduğunu belirtiyor. Sevim, “Misafirlerimizi kapıda karşılayıp aynı şekilde tatil bitiminde yolcu ediyoruz. Özellikle geçen yaz misafir memnuniyet oranımız yüzde 83’ün üstündeydi. Aslına bakarsanız ilk yıla göre çok yüksek bir oran. Zaten gelecek yıl için aldığımız erken rezervasyon taleplerinden dolayı başarımızı net görebiliyoruz. Yeterli midir asla yeterli değil. Arzumuz ve gayretimiz bu oranı yüzde 100’e” çıkarmak diye konuşuyor.

Her şehirde bir Halal Paradise açmak istiyor

Zafer Sevim, geleceğe yönelik planlarını sorduğumuzda en büyük arzusunun her şehirde bir Halal Paradise açmak olduğunu söylüyor. İslami tesislerde sadece Türkiye değil dünya çapında da bir marka bulunmadığını söyleyen Sevim, “Amacımız emin adımlarla sağlıklı büyümek suretiyle tamamen aileye yönelik tamamen alkolsüz tesisleri işletmek. Bu konsept bizi, biz de konseptti çok sevdik. Şimdi bizi seven ve destekleyen on binlerce gönül dostlarımız oluştu. Gönül dostlarımızın tavsiyeleri ile çok daha güzel hizmet vermeyi sürdürmeyi temenni ediyoruz. Tabi en başta Rabbim izin verirse inşallah çok uzun yıllar en güzelini hak eden yüce gönüllü dostlarımız ile kol kola çok daha büyük başarılara imza atacağız” diyor.