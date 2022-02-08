Mgc Legal İstanbul Hukuk Bürosu, müvekkillerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına göre, 360 derece hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. MGC Legal, sunduğu hukuki hizmetin kalitesini ve seviyesini her zaman en üst skalada tutmaktadır.

Dinamik, tecrübeli ve genç avukat ve danışman kadrosuyla hukuki ve danışmanlık hizmetleri sunan MGC Legal, ABD merkezli küresel finans ve danışmanlık kuruluşu olan Andersen Global’in Türkiye’deki ilk ve tek iş ortağıdır.

MGC Legal, merkezi İstanbul’da yer alan küresel bir hukuk firmasıdır. Hem İstanbul-Anadolu, hem de İstanbul-Avrupa bölgelerinde ofisleri bulunmaktadır. Hem yurt dışında hem de yurt içinde üst seviye hukuk ve danışmanlık hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır. Ayrıca, MGC Legal, Türkiye’nin uluslararası hukuk bürosu eksiğini de tek başına kapatmaktadır. Kurumsal hizmet anlayışıyla hukuki konularda uçtan uca çözümler sunmaktadır.

MGC Legal İstanbul Avukatlık Bürosu

MGC Legal İstanbul Avukatlık Bürosu olarak; hukuk ve danışmanlık hizmetlerimizi her zaman en üst skalada tutmayı hedefliyor, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden müvekkillerimize en güncel ve en doğru bilgileri sunarken, bu çerçevede en efektif çözümleri de sunmayı hedefliyoruz.

Müvekkillerinin beklentileri ve ihtiyaçlarına göre her daim en üst kalitede hukuk ve danışmanlık hizmeti sunan MGC Legal, bu çerçevede global ölçekte bir hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda;

Ticari Sözleşmeler,

Şirket Birleşme ve Devralmaları,

Ticari İhtilaflar,

Alacak Tahsilatı (İcra, İflas ve Konkordato),

İş Hukuku,

Kamu Hukuku (Vergi, İmar ve Ceza),

Özel Hukuk (Aile, Miras, Vakıf ve Dernekler),

Gayrimenkul Hukuku,

Proje Finansmanı,

Bilişim Hukuku (Kişisel Verilerin Korunması Hukuku [KVKK], E-Ticaret),

Fikri Haklar (Marka ve Patent Hukuku),

Göç Hukuku (Vatandaşlık, Oturma ve Çalışma İzinleri, Vize),

Hizmetleri sunmaktayız. MGC Legal İstanbul Hukuk Ofisi olarak, yukarıda sayılan hizmetlerimiz dışında, fintech ve siber zorbalıkla mücadele gibi konularda da özel bir ekiple siz değerli müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlıyoruz.

MGC Legal İstanbul Hukuk Danışmanlık

MGC Legal İstanbul Hukuk Danışmanlık Bürosu, global ölçekte hukuk hizmetleri sağlamaktadır. MGC Legal, Andersen Global partnerliğiyle küresel çapta güvenilir hukuk danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. MGC Legal, hukuk büroları ve avukatları ödüllendiren dünyanın saygın hukuk ve iş dünyası yayınlarından Lawyer Monthly tarafından 2017 yılında “Gayrimenkul Alanında Yılın Hukuk Bürosu” seçilmiştir.

MGC Legal, bireysel ve kurumsal müvekkillerine ilgili mevzuat çerçevesinde hukuk, avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İş hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, gayrimenkul hukuku ve icra & iflas hukuku gibi hukuk alanlarında bütüncül çözümler sunmaktadır. Hukuki süreçlerde güvenilir ve çözüm odaklı hizmet sağlanmaktadır.

MGC Legal; uyuşmazlık, arabuluculuk, yatırım danışmanlığı ve şirket müşavirliği gibi çok farklı alanlarda hukuki danışmanlık desteği sunmaktadır. İstanbul hukuk danışmanlık süreçleri müvekkillerin ihtiyaçları, beklentileri ve muhtemel sonuçlar analiz edilerek yürütülmektedir.