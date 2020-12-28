İstikbal Mobilya Modelleri, İstikbal Mobilya Fiyatları

İstikbal mobilya evlerinizi şıklık ve rahatlıkla buluşturmaya devam ediyor. Mobilya modellerindeki sadeliğin yanı sıra her tarza hitap eden alternatifleri sizi etkisi altına alacak. Ürünlerini rahatlık ve kaliteden ödün vermeden tasarlayan İstikbal Mobilya, evlerinde farklı tarzları bir arada görmek isteyenler için vazgeçilmez olacaktır. Geniş ürün yelpazesi ile oturma grubundan yatak odasına, genç odasından yemek odasına kadar daha birçok ürünle hizmet vermekten gurur duyar. Ev tekstilinden aydınlatmaya, halıdan bahçe mobilyalarına kadar birbirinden özel koleksiyonlar sunan İstikbal, binlerce ürünü farklı zevkler ve mekanlar ile buluşturuyor.

Dekorasyon konusunda çığır açan İstikbal aynı zamanda şıklığı ve zarafeti yeniden yorumlayarak İstikbal Mobilya Modellerine özenle yansıtmıştır.

Salon takımları, kanepe ve köşe takımlarında kullandığı kumaş özellikleri ve üst düzey teknoloji ile size zamandan ve enerjiden tasarruf ettirmeyi hedeflemiştir. Yatak odalarının üretiminde kullandığı tüm malzemeler uzun yıllar kullanmaya dayanıklı ve her bir parçası modüler olabilen özelliktedir. Yataklar uyku kalitenizi en üst seviyeye taşırken, evinizde saklama alanı olarak kullanabileceğiniz baza çeşitleri sunmaktadır. Uyku setlerinden nevresim takımlarına kaliteden ödün vermeyen tekstil malzemeleri ile içiniz huzur dolacaktır.

Evinizin vazgeçilmez eşyalarından halı modelleri İstikbal’de tekrar hayat buldu. Her mobilya ve aksesuara hatta duvar rengine uyumlu halıları gönül rahatlığıyla kullanacaksınız.

Bu özellikleri ile evinizin tüm odalarını hatta bahçe ve balkonlarınızı da yüksek kalitede yaşam alanına çevirerek uygun fiyat politikasından yararlanmaya ne dersiniz?