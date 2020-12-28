Cialis Satış Fiyatı

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Cialis Nedir?

Cialis cinsel hayatında verimli birliktelikler arayan erkekler için üretilmiş olan bitkisel içerikli bir cinsel performans ilacıdır. Cialis yalnızca erkeklerin kullanımına uygun olarak üretilmiştir ve erkeklerde yaygın olarak görülen Erektil Disfonksiyon (sertleşme sorunu) tedavisinde kullanılmaktadır. Sertleşme sorunu günümüzde dünya çapında milyonlarca erkeğin karşı karşıya kaldığı oldukça yaygın bir cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel ilişki sırasında penisin sertleşmemesi ya da penisteki sertliğin uzun süre boyunca korunamamasına sertleşme sorunu adı verilmektedir. Ülkemizde de oldukça yaygın olarak karşılaşılan sertleşme sorunu genellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerde meydana gelmektedir. Sertleşme sorunu tedavi edilmediği takdirde ciddi cinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Cialis 20 mg sertleştiricide tam olarak bu noktada devreye girmekte ve sertleşme sorununu etki süresi boyunca tamamen ortadan kaldırmaktadır. Cialis ereksiyon sağlayıcı hap içeriğinde etken madde olarak Tadalafil barındırmaktadır. Cialis Tadalafil haricinde içeriğindeki birtakım doğal bitkisel karışımlar sayesinde en etkili ereksiyon ilaçlarından birisidir. Ülkemizde güncel olarak yüzbinlerce kişi cinsel hayatlarında Cialis sertleşme hapı kullanmaktadır. Uzman doktorların ereksiyon sorunu tedavisindeki 1 numaralı tercihi olan Cialis kullanıcı yorumlarında da tam not almış ve %94 gibi büyük bir olumlu geri dönüş oranıyla karşılaşmıştır.

Cialis Ne İşe Yarar, Etkileri Nelerdir?

Penis sertleşmesi bozukluğunun tedavisinde kullanılan Cialis bu kapsamda erkek vücudunda sertleştirici birçok etki göstermektedir. Cialis kullanımının akabinde vücuttaki kan akışını hızlandırır ve penisteki kan damarlarının genişlemesini sağlar. Ardından genişleyen bu damarlar bol miktarda kan pompalar ve penisteki kan dolaşımını ciddi oranda hızlandırır. Aynı zamanda vücuttaki ereksiyon engelleyici enzimleri bloke eden Cialis cinsel uyarılma esnasında peniste çok güçlü ve uzun süreli bir sertlik meydana getirerek, ereksiyon sorununu tamamen doğal bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanı sıra Cialis geciktirir mi? Sorusu da kişiler tarafından oldukça merak edilir. Cialis sertleştirici etkisinin yanı sıra geciktirici etkide göstermekte ve erkeğin boşalma refleksini kolayca kontrol edebilmesini sağlayarak orgazm süresini artırmaktadır.

Cialis Nasıl Kullanılır?

Cialis hap kullanımı oldukça basittir. Cialis cinsel ilişkiden yaklaşık 30 – 35 dakika önce bol suyla beraber oral yoldan tüketilmelidir. Tüketimde su haricinde alkol veya kahve gibi içeceklerin kullanılması Cialis Tadalafil etkisini azaltabileceğinden dolayı tavsiye edilmez. Kullanımın akabinde kısa süre içerisinde etkisini gösteren Cialis etki süresi bakımından ortalama 36 – 48 saat aralığında etkili olmaktadır. Gün içerisinde yalnızca bir defa kullanılmalı ve doz aşımından mutlaka uzak durulmalıdır. Diyabet ya da tansiyon gibi kronik hastalığı olanların, kalp ve damar hastalarının, düzenli olarak herhangi bir ilaç kullananların ve 65 yaşın üzerindeki erkeklerin Cialis kullanımından önce doktorlarına danışmaları ve önerilen dozda kullanım yapmaları tavsiye edilmektedir.