Yaz aylarında oldukça yoğun bir misafire ev sahipliği yapan Avşa Adası için en çok merak edilen konuların başında Avşa Adası konaklama imkânları ve çeşitliliği geliyor.

Avşa Adası konaklama imkânları arasında her bütçeye uygun seçenekler göze çarpıyor. Bu doğrultuda adaya gelenler pansiyon, otel ve apart seçenekleri arasında kendi bütçelerine en uygun seçenekleri tercih edebiliyor. Adanın tarihi ve doğal güzellikleri, eğlence hayatı ve sahilleri göz önüne alındığında zaten konaklama mekanları sadece yemek ve uyku zamanlarında kullanılıyor.

Avşa Adası Konaklama Yerleri

Avşa Adası konaklama anlamında geniş bir seçenek sunmasının yanında konaklama mekanlarının sahile ve doğa ile iç içe olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Avşa Adası pansiyon, otel ve apart otel seçeneklerinin yanında aileler burada bulunan evlerini yaz aylarında tatilcilere de kiralayabiliyor. Sahil bölgesine araç girişinin yasak olması ile birlikte burada insanlar tatilinin daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirme imkanı bulunuyor.

Avşa Adası konaklama yerleri arasında; Altınkum Tatil Konakları, Bahar Aqua Resort, Afissia Garden Hotel, Zeus Otel, Cane Motel, Park Motel, Nehir Deluxe Otel en popüler oteller arasında yer alıyor. Ayrıca daha uygun bütçe arayanlar için doğal güzelliklerin içinde ve insanı etkileyen doğa ile iç içe Ertol Apart, Heramis Apart, Lara Zeynep Apart, Uludağ Apart, Butik Apart ve Özgür Apart gibi çok sayıda apart tipi konaklama imkanı sunuluyor.

Avşa Adası Konaklama Ücretleri

Avşa Adası son dönemde popülerliğini arttırması ile birlikte özellikle yaz aylarının yoğun dönemlerinde artan fiyatlar görülüyor. Burada otellerin çok büyük bir bölümü yarım pansiyon şeklinde hizmet sunuyor. Bu sayede ada ekonomisi çok daha hareketli oluyor. Herkes kendi bütçesi doğrultusunda konaklama fırsatına sahip olduğu Avşa Adası konaklama fiyatları kişi başı 40 TL’den başlayarak 100 TL’ye kadar çıktığı görülüyor. Yine otel fiyatları 70 TL’den başlayıp 250 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca bölgede bulunan kam alanlarında ki konaklama imkânları bütçe anlamında çok daha iyi seviyelerde bulunuyor.

Yaz aylarının yoğun dönemlerinde yer bulmanın çok zor olduğu Avşa Adası’nda konaklama için bu dönemlerde erken rezervasyon yapılması gerekiyor. Bunun için sizlere https://avsa.bandirma.com.tr/ sitesini öneriyoruz. Sitede 100'e yakın otel ve pansiyon yer almakta üstelik direk tesis ile iletişim kurabileceğiniz telefon numaraları ile birlikte. Şimdiden iyi tatiller.