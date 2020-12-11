Köpek Eğitimi: Temel İtaat Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Köpek temel itaat eğitiminin aldığı süre köpeklerin yaşına ve eğitime uygunluğuna göre farklılık gösterir. Yaklaşık süre verilecek olursa 2 hafta-1 ay arasında değişebilen bir süreç olduğu söylenebilir. Köpek temel itaat eğitimi köpeklerin insanlarla daha uyumlu ve mutlu yaşamasına yardımcı olur. Oturma, yatma, bekleme gibi temel komutlar, bu eğitim sayesinde köpeğe alışkanlık olarak kazandırılır.

Köpek Temel İtaat Eğitimi Nasıl Verilir?

Köpek temel itaat eğitiminin nasıl verildiği köpeklerin ilerleyen yaşantıları için büyük öneme sahiptir. Temel itaat eğitimi köpeklerin sahipleri ile birlikte yürümesi, belirli komutları yerine getirmesi gibi eğitimleri içerir. İtaat eğitiminin tamamlanabilmesi için köpeklerin sahiplerinin otoritesi altına girmiş olması gerekir.

Temel itaat eğitimi, köpeklerin her ortam ve koşulda sahibini dinlemesini sağlar. Düzenli ve disiplinli bir eğitim süreci ile dikkatin dağılabileceği dış ortamlarda köpek ve sahibi arasında bir iletişim dili oluşturulur. Köpek temel itaat eğitimi verimliliği için tavsiye edilen dönem genellikle 6-9 ay arası olmaktadır.

Köpek Temel İtaat Eğitim Komutları Neler?

Köpek temel itaat eğitim komutlarının neler olduğu şu şekilde maddelenebilir:

Oturma: Köpeğin her türlü ortamda sahibini dinleyerek oturmasını ve sakinleşmesini sağlar.

Yatma: Köpek, bu komut ile birlikte sahibi tarafından belirlenen yere yatar.

Otur ve Bekle: Köpeklerin oturduğu yerde hareketsiz olarak beklemesini sağlayan komuttur. Genellikle sahiplerin kısa süreli olarak köpeklerin yanından ayrıldıkları zamanlarda kullanılır.

Yat ve Bekle: Özellikle köpeklerin yanından uzaklaşılması gereken zamanlar için verilen komuttur. Böylelikle sahibinin sonraki komutuna kadar sessizce bekler.

Hayır: Köpeklerin yaptıkları bazı davranışların yanlış olduğunu gösteren en temel komuttur. Hayır komutu ile beraber istenmeyen davranışların önlenmesi sağlanır.

Köpek Temel İtaat Eğitimi Neden Önemli?

Köpek temel itaat eğitimi öneminin sebebi köpeklerle daha sağlıklı vakit geçirebilmek açısından eğitimin gerekli olmasıdır. Temel itaat eğitimi olmadan sosyal ortamlarda huzurlu zaman geçirmek zorlaşır ve bu durum aradaki ilişkiyi etkiler. Köpekler, aldıkları eğitim sayesinde sorumluluklarının farkına vararak ortak yaşam alanlarında nasıl davranması gerektiklerini öğrenir. Köpek temel itaat eğitimi köpeklerin doğru davranış ve alışkanlıkları edinmelerini sağlayan bir süreçtir.

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