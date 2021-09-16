Lokomotivte oynan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Lokomotiv Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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Lokomotivte oynan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Lokomotivte oynan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Hadra Tarih: 2021-09-16 Saat: 10:13:19
Güncelleme : 2021-09-16 10:13:19Bu içerik 1199 kez okundu.
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Galatasaray’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Marsilya tıklayınız, Lokomotiv Moskova’ya konuk oldu.

Lokomotiv Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda 57’nci dakikada Nayair Tiknizyan ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Marsilya’nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, 59’uncu dakikada takımını öne geçirdi. 89’uncu dakikada Faustino Anjorin’in attığı golle Lokomotiv Moskova, beraberliği sağladı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca iki takım da 1’er puanla yetindi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Lazio’nun yer aldığı E Grubu’nda; sarı-kırmızılılar 3 puanla grup lideri olurken, Marsilya ve Lokomotiv Moskova 1’er puanla haftayı kapattı. Lazio ise ilk haftada puan alamayarak grubun son sırasında yer aldı.

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