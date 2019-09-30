Nasıl Daha Hızlı Koşulur? Hızlı Koşma Teknikleri

Yapılan egzersizler içerisinde en çok sevileni ve en basit olanı koşu olmaktadır. Koşu, yer yaştaki kişilerin kolaylıkla yapabildiği bir egzersizdir. Kişinin koşucu olması için uzun bacaklara ya da atletik bir vücuda sahip olması gerekmez. Hızlı koşabilmek için doğru tekniklerin bilinmesi daha hızlı koşmak için yeterlidir. Ancak uzun bacaklara ve atletik bir vücuda sahip olmak da hızlı koşmak için bir avantajdır. Koşu doğuştan değil sonradan oluşan bir yetenektir. Bu nedenle de hızlı koşmak için yapılması gereken bazı teknikler vardır. Bunların yapılması durumunda hızlı koşabilmeye başlarsınız.

Hızlı Koşmak İçin Küçük Adımlardan Faydalanın

Hızlı koşmak için büyük ve uzun adımların atılması sizin daha fazla enerji harcamanıza ve kısa bir süre içerisinde yorulmanıza neden olmaktadır. Uzun atılan adımlar vücut ağırlığının ayak topuklarına doğru kaymasına ve geri yaylanmaya neden olur. Bu durum aynı zaman da sırt ağrılarına da neden olmaktadır. Hatta uzun atılan adımlar sakatlanmalara da neden olabilmektedir. Daha hızlı koşmak için adımların küçük ve daha sık atılması gerekir. Hızlı koşmak için ayakların da yere doğru bir şekilde değmesi gerekir. Önce ayak parmaklarının yere değmesi koşudaki hızın artmasına neden olur. Aynı zaman da baldırlara aşırı bir yük binmesine neden olur ve sakatlanmalara yol açabilir. Bu nedenle ayağın yer ile teması sırasında ayağın orta ve topuk kısmının kullanılması gerekir.

Yaylanmak Hız Kazandırmaz

Koşu sırasında hızlanmak amacı ile yapılan yaylanma hareketi eklemlerde bulunan bakının artmasına ve sakatlanmaya yol açar. Koşu sırasında ayağın yer ile temasının az olması gerekir. Bu sayede hız artar ve ayağa düşen baskıda azalmış olur. Koşu sırasında karın kasının sıkılması aynı zaman da vücudun dik bir pozisyonda durması hızın artmasına yardımcı olan bir diğer durumdur. Bu nedenle daha hızlı koşabilmek için karın kaslarının güçlenmesine yardımcı olacak egzersizlerin yapılması gerekmektedir.

Doğru Ayakkabı İle Daha Hızlı Koşun

Ayakkabı seçimi hızlı koşmak için önemli bir yer tutar. Ayakkabı hareket yeteneğinin artmasına yardımcı olur. Aynı zaman da ayağı destekleyen, esnek malzemeden üretilen bir ayakkabı olması daha fazla yardımcı olur. Çünkü yanlış ayakkabının seçilmesi hem yavaşlamaya hem de büyük sakatlıklara neden olur. Ayak sağlığı oldukça önemlidir. Ayakkabı içerisinde ayakların özgür bir şekilde hareket etmesi gerekir. Konforlu bir koşu ayakkabı ile daha hızlı koşma imkânı yüksektir.

Hızlı Koşmanın En Temel Tekniği Doğru Nefes

Hızlı koşu sırasında doğru bir şekilde nefes alınması daha da hızlanmanıza yardımcı olur. Çünkü doğru ve düzenli bir şekilde alınmayan nefes kasların oksijensiz kalmasına ve vücutta kasılmalara neden olur. Vücutta kasılmanın meydana gelmesi yavaşlamaya ve büyük sakatlıklara neden olur. Doğru bir nefes için burundan nefes alıp ağızdan verilmesi gerekir. Bunun koşu sırasında sürekli yapılması durumunda hızda bir artma meydana gelir. Ayrıca süreklilikte de bir artış sağlanır.

Egzersizler Unutulmamalıdır

Koşudan önce mutlaka egzersiz yapılmalıdır. Bu vücudun daha iyi ısınmasına ve kendini hazırlamasına neden olur. Koşudan beş dakika önce yapılan jimnastik hareketi hazırlık için yeterlidir. Yapılan egzersizler kasların uzamasına neden olur. Bu da sakatlığın azalmasına ve daha hızlı koşmaya yardımcı olur. Koşunun sona ermesinden sonra yapılan egzersizde kaslarda biriken asidin dışarıya atılmasına yardımcı olur.