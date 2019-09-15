Ankara’da Lazer Epilasyon ile İstemediğiniz Tüylere Veda Edin

Lazer epilasyon Ankara da sürekli gelişim gösteriyor. Lazer epilasyon yaptıran kişiler yaptırdıkları bölgelerde zaman içerisinde kıllarda incelme ve yok olma olduğunu görebilirler. Lazer yöntemi sayesinde günümüzde birçok kişi istemediği tüylerden kurtularak sosyal olarak hem de kişisel olarak çok daha rahat bir yaşam sürmektedir.

Lazer Nedir?

Lazer ışığı bildiğimiz ışıktan farklı bir şekilde ilerlemektedir. Lazer ışığı tek dalga boyutunda gelir ve yansıması düz bir demet şeklinde olur. Lazer epilasyon işleminde kişi istemediği tüylerinden kurtulur. Bu ışık tüylerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yok olmasına yardımcı olur. Lazer ışığı sadece milisaniyelik atışlar ile cilde uygulanmaktadır. Bu ışık ciltte kıla rengini vermekte olan melanin pigmenti tarafından emilmektedir. Lazer epilasyon Ankara Lazer ışınının en büyük özelliği çevrede yer alan dokulara zarar vermemesidir. Çevredeki dokulara zarar vermez ve sadece kıl kökü tarafından emilmektedir.

Lazer ışını kıl kökünde ısının meydana gelmesini sağlar ve kıl kökü bu ısı ile tahrip olmaya başlar. Bu şekilde uygulanmakta olan birkaç seansın sonunda ise uygulamanın gerçekleştirildiği bölge kıllardan komple arınmaktadır. Lazer epilasyon uygulaması 12 yaşını doldurmuş olan herkeste yapılabilen uygulamalar arasında yer almaktadır.Lazer epilasyonun en büyük avantajı ise vücuda herhangi bir zarar vermemesidir. İşlem sadece kıl köküne uygulanır ve özellikle kişinin ter bezlerine hiçbir uygulama yapılmamaktadır. Aynı zamanda işlemler FDA onayı almıştır.

Lazer Epilasyonda Seans Aralıkları

Lazer epilasyon Ankara sırasında merak edilen bir diğer nokta ise seans aralıklarının nasıl olması gerektiğidir. Bu noktada seans aralıklarına baktığımız zaman ortalama olarak ilk seans sonrasında 1 ile 1.5 ay ara verildiği görülmektedir. Fakat ilerleyen süreçte seans aralıkları 2 – 3 aya kadar ilerleyebilmektedir. Zaman içerisinde kıllarınızda yok olmalar görüleceği için seans süreniz uzar. Lazer epilasyonda her zaman kişinin en iyi sonuç alması için uğraşılmaktadır. Bu şekilde alınan sonuçlarla beraber artık kıllarınız noktasında daha rahat olabilirsiniz.

En Fazla Tercih Edilen Lazer Epilasyon Cihazı

Lazer epilasyon cihazlarına baktığımız zaman özellikle bazı cihazların çok fazla tercih edilen cihazlar arasında yer almakta olduğunu görebilirsiniz. Ülkemizde hem uzun süredir kullanılan hem de sonuç alınan cihazlarda ilk sırada ise Alexandrite lazer cihazı yer almaktadır. Alexandrite lazer Ankara sayesinde Ankara’da yaşayan kişilerin büyük bir bölümü istenmeyen tüylerinden kurtularak acılı ve kesme gibi tehlikelere sebep olabilecek diğer işlemleri uygulamak zorunda kalmamaktadır. Alexandrite lazer epilasyon cihazı uzun süredir kullanıldığı gibi cihazın her geçen gün son teknolojiden faydalanarak geliştirildiğini de görüyoruz.

Lazer Epilasyon İçin Kişinin Ten Rengi Önemli Mi?

Alexandrite lazer Ankara Lazer epilasyonda en fazla dikkat edilen noktalar arasında kişinin ten rengi ve kıl kökü yapısı yer almaktadır. Lazerin en iyi sonuç verdiği noktalara baktığımız zaman özellikle beyaz tene ve siyah kol köküne sahip olan kişilerde kalıcı ve hızlı sonuç vermekte olduğu görülmektedir. Lazer cihazı bu kıl köküne sahip olan kişilerde kılları daha rahat görebildiği için hem hızlı hem de kalıcı sonucu sağlamaktadır. www.drbuketyildirim.com Fakat esmerlerde ve bronz tenli kişilerde doğru ışın ayarlaması gerçekleştirerek kişinin en iyi sonucu alması sağlanabilmektedir. Bu şekilde esmer bir ten rengine sahip olan kişiler de lazer yaptırabilir.

Lazer Uygulaması Acılı Mı?

Lazer uygulamasının bazıları çok acılı bir uygulama olduğunu düşünürken bazılarının bu uygulamayı acılı olmadığını düşündüğünü görüyoruz. Lazer esnasında acının aslında uygulanan bölgeye göre değişim gösterdiği görülmektedir. Bazı bölgeler acı oluşmasına sebep olurken bazı bölgelerde ise herhangi bir acı oluşmaz. Aynı zamanda lazer epilasyonun acısı anlıktır ve uygulamadan sonra günlük hayatınıza direk dönerek bir acı hissetmeden devam edebilirsiniz.

Alexandrite lazer Ankara. Lazer yapıldıktan sonra cildinizde hafif pembeleşmeler meydana gelebilir. Fakat bu durum kalıcı değildir ve birkaç saat sonra geçecektir. Aynı zamanda lazer yaptırdıktan sonra mutlaka güneş kremi kullanarak çıkmalısınız ve cildinize direk güneşin temas etmemesine özen göstermeniz gerekmektedir. Hassas ten yapısına sahip olan kişilerde kıl köklerinde şişmelerde oluşabilir.