Her Türlü Cilt Probleminin Çözümü Thulium Lazer İle Mümkün

Thulium lazer, her türlü cilt sorununun çözümü için etkili bir tekniktir. Cilde açılan mikro kanallar sayesinde özel bir solüsyon uygulanmakta ve lazer yardımı ile bu solüsyonun cilde nüfus etmesi sağlanmaktadır. Hastalar tek seansta bile etki alabilmekte ve istedikleri pürüzsüz cilde rahatlıkla kavuşabilmektedirler. Dolayısıyla son yıllarda Thulium lazer, tercih edilen bir teknik olarak göze çarpmaktadır.

Thulium Lazer Neden Yaptırılmalıdır?

Thulium lazer, özellikle boyun ve el bölgesinde kırışıklık olan kişilerin imdadına yetişen özel bir tekniktir. Bunun yanı sıra yüzdeki lekeler, sarkmalar ve kırışıklıklar da bu metot ile tedavi edilmekte, cilt çok daha gergin ve bebeksi bir görünüm elde etmektedir. Bununla birlikte ciltte gençleşme meydana gelerek istenilen doku oluşturulmaktadır. Dolayısıyla Thulium lazer bu tür sebeplerden dolayı kesinlikle uygulanması tavsiye edilen metotlar arasında bulunmaktadır.

Thulium lazer, uzman hekim eşliğinde ağrısız olarak gerçekleştirilmektedir. Her seans yaklaşık 10 dakika sürmekte ve istenilen etki 2-3 seans gibi kısa bir sürede görülmektedir. Bununla beraber ilk seansta dahi ciltteki farklılıklardan söz etmek mümkün hale gelmektedir.

Thulium Lazer Hangi Cilt Problemlerinde Etkilidir

Yaş ilerledikçe yüz hatları belirginleşmekte ve çizgiler meydana gelmektedir. Tabii ki bu çizgilerin yiyecek içeceklerle düzelmesi neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla Thulium lazer gibi metotlar ile bu çizgilerden kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda ciltteki renk değişiklikleri, yaşa ya da güneş ışınlarına bağlı olarak meydana gelen lekeler de bu teknik sayesinde tedavi edilebilmektedir.

Kısacası Thulium lazer, her türlü cilt lekelerinde, güneş yanıklarında, cilt üzerindeki çizgi ve kırışıklıklarda kesin etki göstermektedir. Bunun yanında cilt tonundaki farklılıkları gidermek ve cildin parlamasını sağlamak için de bu teknikten yararlanılmaktadır. Tamamen güvenilir olması nedeniyle uzman hekim tarafından kolaylıkla yapılarak hastanın beklediği görünüme kavuşması sağlanmaktadır.

Thulium Lazer Kolay Bir Uygulama mı?

Thulium lazer, en kolay cilt bakım metotlarından birisi olarak bilinmektedir. Seanslar çok kısa sürmekte, hastalar aynı gün yaşamlarına geri dönebilmektedirler. Tabii ki Thulium lazer tekniğinin uzman hekim tarafından gerçekleştirilmesi bu durumu sağlamak için temel şartlar arasında sayılmaktadır. Sonuç olarak Thulium lazer ile çok kolay bir biçimde cildinizdeki istediğiniz yapıyı yakalayabileceğinizi belirtebiliriz.

Thulium Lazer Uygulaması İle Ne Kadar Sürede Etki Alınır

Genellikle cildinde ya da herhangi bir uzvunda problem olan hastalar anında etki almak istemektedirler. Bu haklı istek birçok yöntem ve teknik için geçerli olmamaktadır. Yani onlarca farklı metodun bir seansta etki etmediğini belirtmek mümkündür. Ancak Thulium lazer çok kısa sürede etkisini göstermekte ve 2-3 seansta optimum faydayı sağlamaktadır. Dolayısıyla ilk seanstan itibaren Thulium lazer ile etki alınabileceğini paylaşmak gerekmektedir.

Ciltteki problemin büyüklüğü, hastanın yaşı, cilt rengi ve türlü faktörler tedavisi süresini doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyebilmektedir. Yine de yapılan araştırmalar sonucu birçok hastanın 2-3 seansta beklediği etkiyi aldığını göstermektedir. Seanslar arasında ise ortalama 15 gün bulunması yeterlidir.

Thulium Lazer İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ciltte 100 mikron çapında kanallar açıldıktan sonra hazırlanan özel solüsyonun cilde yedirilmesi tekniğine Thulium lazer adı verilmektedir. Bu işlemin yapılacağı gün hastaların bir başka kimyasalı yüzlerine sürmemeleri önerilenler arasındadır. Yani işlem günü makyaj yapılmamalı, cilt bakım kremleri sürülmemelidir. Bunun yanı sıra işlemin sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi için uzman hekimin önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Siz de bu teknik hakkında daha fazla bilgi almak ve ayrıntılara göz atmak için https://www.babyfacelazer.com/ sitesinden yararlanabilirsiniz. Ağrısız bir yöntem olması, hiçbir şekilde yan etki bırakmaması ve kısa zamanda etki etmesi sebebiyle tercih edilen Thulium lazer uygulamasından siz de yararlanabilir, yıllardır hayalini kurduğunuz cildin oluşmasını sağlayabilirsiniz.