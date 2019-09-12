İç ve Dış Mimaride Gösterişli Tasarımlar

Ülkemiz yapılaşmanın son sürat devam ettiği bir dönemi yaşıyor. Ancak yapıların dış görünümüne bakıldığında sıradan yapıların hakim olduğu görülüyor. İnternet ortamında yer alan ve www.polure.com linki üzerinden ulaşılan Polure Firması, yapmış olduğu mimari tasarımlarla göz zevkine hitap ediyor. Eski yıllarda tarihi yapılarda mimari tasarımlarıyla ses getiren şömine detayını, poliüretan şömine olarak üretiyor. Tüm yapılarda kullanımı mümkün olan bu ürünler en kaliteli üretim şekliyle tasarlanıyor ve yapılarınıza özellik katıyor.

Poliüretan Tasarımlarla Yepyeni Mekanlar

İşletme, mağaza ve otel gibi alanlarda yapıların hem dış hem de iç dizaynının müşterilere hitabı şarttır. Polure firması üretimini yaptığı tavan, gizli ışıklı tavan, süpürgelik, şömine ve farklı gösterişli detaylar ile ilgi çekici bir tasarım yaratıyor. Müşteri ve hizmet verdiğiniz kişilerin, mekanınıza hayran kalması için firmadan hizmet alabilirsiniz.

Gösterişli Ve Çarpıcı Yapılar

Bina, Villa, Pastane ve Düğün Salonu gibi mekanlara ürün tasarımı yapan firma, pencere, sütün, tavan, dekoratif obje ve minare gibi ürünlere imza atıyor. Modern çizgilere sahip olan bu dekoratif parçalar, yapılardaki eski olan alanları yok ederken, özel bir mimariyle tasarım harikası alanlar yaratıyor. Mekanlarınızın eski ve bakımsız görüntüsünü yok etmek ve baştan aşağı yenilemek istiyorsanız firmanın çalışmalarını inceleyebilirsiniz. Elit tasarımlı mekanlarınızda müşterilerinize hitap etmek, onlar için en yeniyi sunmak için firna ile iletişim kurunuz.