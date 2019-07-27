BAKIRKÖY AVUKAT

Bakırköy avukat olarak Ceza Hukuku davaları içerisinde yer alan konular hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Türk Ceza Hukukumuzu iki kısımda incelememiz mümkündür. Bunlar; Genel Ceza Hukuku ve Özel Ceza Hukukudur.

Genel ceza hukuku: Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsar.

Özel ceza hukuku: Ülkenin Kanunlarına göre suç sayılan vakıaların neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları kapsar.

Türk Medeni Hukukunda yer alan birçoğu davada avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat Bakırköy avukat ve Bakırköy Ceza Avukat olarak belirtmemiz gerekir ki; Ceza Hukukunda yer alan davalarda bu durum geçerli değildir. Kişinin yaşı, suçu ve suçun cezasına göre avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

CEZA HUKUKU MAHKEMELERİ

Bakırköy Ceza Avukat olarak Ceza Hukuku Mahkemeleri suçun içeriği, niteliği ve özellikleri olarak kapsamları ayrılır. Her Ceza Davası için aynı Mahkeme yetkili değildir. Ceza hukuku içerisinde yer alan mahkemeleri belirtecek olursak;

Sulh Ceza Hâkimliği

Asliye Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi

Çocuk Mahkemesi

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

İcra Ceza Mahkemesi

Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)

Yargıtay Ceza Daireleri

Bakırköy avukat olarak makalemize devam ederken, avukatın ceza dosyaları ile ilgili görevlerinden bahsedeceğiz.

CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ

Ceza avukatının görevleri nelerdir? Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatlar ceza hukukunun kaynaklarını oluşturmaktadır. Ceza avukatı bu anlamda bu mevzuatları inceleyerek müvekkili lehine olan noktaları tespit eder.

Ceza avukatı, soruşturma aşamasında müvekkilin gerek kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde; gerekse sulh ceza hâkimliğinde alınan sorgusunda müvekkilinin yanında bulunarak bu aşamada ona yardımcı olur.

Ayrıca ceza avukatı, kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde mahkeme aşamalarında müvekkilinin haklarını en doğru şekilde savunarak bu süreçte yardımcı olur. Başta Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında sıralanan suçlar ve bunun sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, kolluk, savcılık ve hâkimlik aşamasında olan işlemlere bakmakla da yükümlüdür.

Bakırköy avukat ile iletişime geçmek için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz.