Güvenlik Personeli Ailesine Tazminat

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu’nun ailesi, “Önlem almayarak, hizmette kusurlu” oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ailenin avukatı Savaş Baytok, “Terör olayı sonucunda aileye ABD Büyükelçiliği’nce, Thomas Jefferson ödülü de dahil olmak üzere maddi yardım yapıldı. Ancak ‘destekten yoksun kalma’ tazminat içerikli 18 Eylül 2013 tarihli başvurumuza, İçişleri Bakanlığı cevap dahi vermedi” dedi.