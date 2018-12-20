Kısıtlı İmkanlara Sahip Olanlar İçin Sanal Ofis Avantajlı Bir Seçimdir

Sanal Ofis Kavramı Nasıl Doğdu?

İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ofis ortamlarının kirası çok yüksektir. İşe yeni başlayan, ya da az deneyimi olan kişiler yüksek ofis kiralarını ödemek konusunda kendilerine güvenemeyebilir. Yeni bir ofis açıldığında işi henüz oturmamış bir insan için para harcamak zordur. Teknoloji çok gelişti, teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni ihtiyaçlar gelişti.

Sanal ofis ortamlarında gerçek ofisiniz olmadığı halde, sekretarya, posta hizmetlerinden faydalanırsınız. Türkiye'de şirketin kurulması için bir adres gösterilmesi zorunlu olduğu için kısıtlı imkanlara sahip olan kişiler için sanal ofis avantajlıdır.

Günümüzde iş ortamına gitmeden, işleri gerçekleştiren çok sayıda insan vardır. Danışmanlık işi, niteliği gereği fiziksel ofis gerektirmeyen bir iştir. Danışmanlık işini yürüten insanlar, serbest nitelikli çalışırlar; işleri olduğunda iş aldığı firmalara giderler.

Sanal Ofis Sahibi Her Yerden Çalışabilir

sanal ofis sahibi olan insanlar, sanal ofisi resmi adres gösterebilir. En büyük avantajı tüm resmi işlevlerinizde sanal ofisi adres olarak göstermenizdir. Maliye, vergi daireleri tebligat göndermek istediklerinde sanal ofis adresini kullanabilir. Kargolarınız şirketiniz adına teslim alınmaktadır. Telefonlarınıza şirketiniz adını kullanarak cevap verilir. sanal ofis ile Türkiye'nin her yerinden istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Sanal ofisin sekreteri firmanızın ismini söyleyerek telefonu açacaktır ve size iletilen notu e-posta ile size yollayacaktır.

Sanal Ofise Kayıtlı Olan Kişiler Sadece İhtiyaçları Olduğunda Fiziki Ofisi Kiralar

Sanal ofis sahibi olanların fiziki bir ofisleri yoktur. Ancak fiziki ofise ihtiyacınız olduğunda, istediğiniz lokasyonda istediğiniz gün için veya saat için ofis kiralayabilirsiniz. Bu sayede şirket bütçenizde ciddi bir tasarruf edebilirsiniz. Müşterilerinizle istediğiniz zaman önceden toplantı salonunu rezerve etmeniz şartıyla istediğiniz lokasyonda toplantı yapabilirsiniz. İhtiyaç halinde sanal ofis ortamında faks, ofis odası, toplantı odası kullanımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Toplantılar düzenlendiğinde yüksek hızlı Wi-Fi kullanırsınız ve video konferanslar düzenleyebilirsiniz.

Sanal ofis olarak, limited şirket, anonim şirket, şahıs şirketi gibi şirketleri kurabilirsiniz. Dernekler Odası tarafından da kabul gören bir uygulama olan sanal ofis ortamında derneğinizi kurabilirsiniz.

Sanal Ofis Sözleşmenizi İstediğiniz Zaman Bitirebilirsiniz

Sanal ofis kiralamak istediğinizde bir sözleşme imzalayarak kiralama yaparsınız. Ancak istediğiniz zaman bir ay önceden haber vermek kaydıyla sözleşmenizi bitirebilirsiniz.