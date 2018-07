Kişisel veya kurumsal internet kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılan web siteleri her türlü sektöre uygun şartlarda hazırlanmaktadır. Ucuz web tasarım bu konuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar imalat, mobilya, inşaat, makine, danışmanlık, temizlik, eğitim, emlak, denizcilik, ulaşım, nakliye ve diğer sektörlere uygun web siteleri tasarımları yönünden ziyaretçi odaklı hazırlanır. Bu tür faaliyetlerde önemli olan konunun en geniş kitleye ulaşılarak hizmetlerin veya ürünün tanıtımının gerçekleştirmek olduğu her an göz önünde bulundurulur. Gerçekleştirdiğimiz tüm web tasarım işlemlerinde sizlere sunduğumuz web sitelerinin müşterilerinizin tercihlerinin üstünde sonuç alabilmelerini hedeflemekteyiz. Bu konuda başarılı bir şekilde ortaya koyduğumuz her türlü projenin ileriki zamanlarda ortaya çıkacak faaliyetlere referans olmasını beklemekteyiz. Burada asıl başarı seo ile sağlanmaktadır.Profesyonel bir seo sitesi ve seo paketleri ile başarıya ulaşmanız son derece mümkün.

Ucuz web tasarım birbirinden farklı konuları uyumlu bir şekilde kullanarak ortaya koyduğumuz başarılı web siteleri internet ortamında tanıtım ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirebilme yolunda güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz çözüm üreten bir ortağınız olarak görev yapmasını amaçlamaktayız. Doğru teknolojiler kullanılarak ele alınan web siteleri geliştirerek arz ve talep unsurunu yüksek seviyelere taşımayı umuyoruz. Yaratıcılık konusunda ortaya koyduğumuz çalışmalar sayesinde tasarımı yapılan web sitelerinin içerikleri tamamen hedef kitleye uygun alt yapılarıyla planlanarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizi müşteri memnuniyeti çerçevesinde teslim etmekteyiz.

Ucuz web tasarım olayında asıl önemli olan web sitesini ve tasarımını taslak halinde oluşturmaktan ziyade kullanım alanlarını da iyi belirlemek gerekir. Günümüzde internet kullanımı sadece bilgisayarla sınırlı kalmadığından hazırlayıp sunduğumuz web siteleri kontrol ederken dikkat etmeniz gereken hususlar

Mobil cihazlara uyumlu olup olmadığı

Ülkemizde kullanılan lokasyonlu sunucular sayesinde kesintisiz web hizmeti sunumuna

Tüm arama motorları ile uyumlu alt yapısı var mı

Hizmet alanının ülkemiz dışında hangi kitlelere ulaşabildiği

Arama motorlarında hızlı bir yükselme olanağını yakalayabilmesi için SEO uyumunun yapılmış olduğu

Her an artış gösterilecek müşteri portföyüne sahip olup olmadığını

Araştırarak tercihleriniz yönünde kaliteli ve hesaplı web sitesi kullanma olanağını sizlere sunmaktayız.

Web Tasarım Kodları ile Tasarım Yapmak Şimdi Çok Kolay!

Yeni bir çağ internet kullanımının artmasıyla başladı demek yanlış olmaz. İnternetin yayılması, insan hayatını ne kadar kolaylaştırdığının keşfedilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu kolaylık keşfedildikçe kulaktan kulağa yayılmanın da ötesine geçerek bir çığır açtılar. Kullanımı yaygınlaşan internet, insan hayatına direkt olarak katkı sağlamaktadır. Bunun nasıl gerçekleştiğine bakıldığında ise açıkça görülüyor ki spordan sanata, bilimden siyasete birçok konuda aradığımız bilgi internette mevcut. Sayfalarca kitap karıştırmaktansa birkaç tuş ile saniyeler içerisinde karşımıza aradığımız sorunun cevabının çıkması tüm insanlığın hayatını değiştirdi. Bunun detaylarına inildiğinde ise web sitelerinin tasarımının bile insanların ilgisini çekmesi ve interneti kullanılabilir kılması görülmektedir. Aynı zamanda bu tasarımların web tasarım kodları ile gerçekleştiği de belirtilmelidir.

Web tasarım kodları nedir? Neden kullanılırlar? Gibi birçok sorunun cevabı yazımızda mevcuttur. Örneğin detaylarına inildiğinde ilk olarak htmlin bir web tasarım kodu olduğu söylenmektedir. Html Türkçe karşılığı ile hareketli metin işaretleme dili anlamına gelmektedir. Bu sayede kullanıcıların browserlar aracılığıyla web sitelerine ulaşımı gerçekleşmektedir. Htmlin bir programlama dili olması ve kodlar içermesinden ötürü zor ve karışık olduğu söylense de bu yalnızca ilk izleniminden kaynaklanmaktadır. Web tasarım kodları ise basit bir şekilde çalışarak web sitesinin tasarımının oluşmasını sağlamaktadır.

Web tasarım kodları kullanımında örneğin htmlin nasıl çalıştığına baktığımızda birkaç kod yazarak web sitesinin tasarımının hızlı bir şekilde oluştuğu görülmektedir. Bu kodlar sayesinde web sitesi tasarımcısı sayfada kullanmak istediği biçimleri kolayca oluştururken web sayfasının kalitesini de arttırmaktadır. Yazılan kodlar ile sayfada kullanmak istediği renkleri, yazı tiplerini yani fontları oluşturabilen tasarımcılar dışarıdan bakıldığında zor görünen ancak öyle olmayan bu yöntem ile oldukça dikkat çekici sayfalar oluşturmakta ve bunları insanların kullanımına sunmaktadırlar.

Web Tasarım Örnekleri

Daha önceki yazılarımızda web tasarım ile ilgili başlangıçta yapılması gereken basamakları sıralamıştık. Burada bu basamakları gerçekleştirerek başlangıç aşamasından geçen bir web sitesinin yazılım aşamasından sonraki yapılacak işlemleri sıralayacağız. Hazırladığımız web sitesi ticari amaca yönelik hizmet vereceği düşünülerek dikkat edilmesi gereken noktalar sıralanmıştı. Burada da bir sonraki basamaklarda nasıl hareket edileceğini sıralayalım. Web tasarım örnekleri yazılım aşamasında ürün satışı gerçekleştirilen sitelerde özellikle log dosyalarının anlaşılır bir dille hazırlanmış ve süreklilik arz edecek şekilde tutulmalıdır. Bu hem yasal yönden önem arz etmekte hem de ortaya çıkabilecek problemleri görüldüğü anda müdahale edilebilmek açısından önemlidir.

Hazırlanan web sitesi içerik bakımından karmaşık olmamasına dikkat etmekteyiz. Bu nedenle gerçekleştirilen web tasarım örnekleri yazılımlar seo uyumlu olmaları arama motorları açısından önemli olacağından birçok kod karmaşasından arındırılmaktadır. Bizim hazırladığımız web sitelerinde ve sizlere hazırlamasında yardımcı olacağımız web sitelerinde web standartları uygun şekilde ve güncel kod blokları en iyi şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Yapacağımız web siteleri özellikle alan adları sayesinde arama motorlarına gerek kalmadan akılda kalıcı seviyede olduğundan kolay bulunabilir geniş alana yayılan bir hizmet ağı oluşturabilir. Çünkü web sitesinin asıl amacı ziyaretçi odaklıdır.

Web tasarım örnekleri site kurulum aşamalarından yazılım aşamasında dikkat edeceğiniz diğer önemli noktalar banner tasarımı, body, logo tasarımı, arka plan yani background, panel tasarımı gibi aşamalar web tasarımında asıl önemli noktaları oluşturmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak logo tasarımı bir web sitesinin görsel anlamda ilk göze çarpan kısmı olacağından kullanılan çizgiler ve renk uyumu dikkat çekici ve akılda kalıcı olmalıdır. Bizim sizlere hazırlayacağımız web sitelerinde sizlerden istediğimiz sitenizin logosu bizim tarafımızdan değişik programlar kullanılarak daha çekici hale getirilebilmektedir. Bunun yanında sayfa üzerindeki arka plan üst kısım orta kısım ve alt kısıma oturtulacak çerçeveler içerikleri bakımından ziyaretçilerin kolay erişebileceği şekilde hazırlanmaktadır.