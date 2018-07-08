ÖSYM’DE FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR VE ANAYASANIN DEĞİŞMESİ MESELESİ

Sitenin kurucu yazarlarından Hamza Erbir’in kaleme almış olduğu “ÖSYM’DE FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?” başlıklı yazsında Bizim Köşe’nin değerli okuyucularını, geleceği veya meslek kariyerini etkileyebilecek olan sınavları icra eden merci Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sisteminde bazı konular hakkında bilgi vermektedir. Bu yazısında yazar “fotoğraf değişikliği ciddi bir meseledir. Çünkü yaklaşık bir sene boyunca sınav maratonunda ter döken adaylar kimlik ve sınav giriş belgelerindeki fotoğraflar birbirine uyuşmadığından dolayı sınava alınmamaktadır.” diyerek neden bu konuyu ele aldığından bahsetmiştir. Bu konu ile ilgili yaşanan birçok örnek olayın varlığından söz ederek yaşanan mağduriyetleri dile getirmiştir. Bu konuyla alakalı olarak mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla ösym fotoğraf değişikliği yapmak için görsel kaynaklarla desteklediği yazısını aşama aşama anlaşılır şekilde açıklamış ve son olarak da iki adet fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olmasına dikkat çekerek yeni fotoğraf çektirme tavsiyesinde bulunmuştur.

Bizim Köşe’nin kurucu üyelerinden Emre Kayaalp’in “Anayasa ve Anayasanın Değişmesi Meselesi” başlıklı yazısında son zamanlarda çokça gündeme gelen anayasa ve anayasanın nasıl değiştirilebileceği konusu anlatılmıştır. “Bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini, fonksiyonlarının, yetki ve sorumluluklarının neler olacağını belirleyen, kurallar koyan; siyasi, iktisadi, mali ve sosyal hayatın ihtiyacı olan konu ve koşulları düzenleyen kimi ülkelerde yazısız olan (İngiltere kraliyet tarafından yönetilen gelenekçi bir norm yapısına sahip olup yazılı bir anayasaya sahip değildir.) ve kimi ülkelerde de biz de dâhil yazılı halde bulunan kurallar bütünüdür.” diyerek Anayasayı tanımlayan ve önemini anlatan Emre Kayaalp bu yazısında Türkiye’nin anayasal tarihinden, gelişmelerden ve anayasa değişikliği durumunda aranılan koşullar ve özellikleri hakkında bilgi vermektedir.

Sultan Abdülhamit Han döneminde hazırlanan ve 23 Aralık 1876 yılında yılında kabul edilen Kanun-i Esasi Osmanlı Devleti’nin İlk Anayasası olarak bilinmektedir. Teşkilat-ı Esasiye (1921), 1924 Anayasası (1924), 1961 Anayasası (1961) ve günümüzde halen yürürlükte olan 1982 Anayasası (1982) olmak üzere beş adet anayasa yapılmıştır. Yapılan anayasalarda siyasi, iktisadi, mali ve sosyal hayatın ihtiyacı olan konu ve koşulları çeşitli nedenlerle nasıl değiştiğini açıklayan makalemiz anayasanın nasıl değişebileceği, anayasa değişikliği hakkında derinlemesine bilgi vererek yazısına son vermiştir.